¿Por qué es importante que el Barcelona vs Real Madrid de Champions Femenil se juegue en el Camp Nou?

Por alguna razón, los equipos femeniles siguen siendo noticia cuando se anuncia que jugarán en uno de los grandes estadios de Europa. Ahora es momento del Barcelona Femenil, que recibirá al Real Madrid en el Camp Nou para los cuartos de final de la Champions.

La casa de las actuales campeonas de Europa es el Johan Cruyff ubicado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Un inmueble para apenas 6 mil espectadores que se ha llenado en más de una ocasión para ver a figuras como Alexia Putellas, Jenni Hermoso y Sandra Paños.

La historia será diferente, al menos el próximo 30 de marzo a las 11:45 horas del centro de México, para que el Barcelona Femenil se encuentre con su afición en el Camp Nou por primera vez. El cambio ya fue notificado a la UEFA según informó el club blaugrana en un comunicado y marcará un parteaguas en la historia del equipo que consiguió el triplete en 2021.

Así se gesta el histórico Barcelona vs Real Madrid de Champions Femenil

Esta será apenas la segunda ocasión en que el Barcelona Femenil dispute un partido en el Camp Nou. La primera y única se concretó gracias al 50 aniversario del primer partido de la Selección Ciudad de Barcelona en este mismo inmueble. Aquel equipo femenil se considera pionero en el club blaugrana y algunas de sus figuras asistieron al encuentro ante el Espanyol de la Primera Iberdrola.

La mala noticia es que en ese momento las restricciones por COVID-19 impidieron que la afición disfrutara junto al pasado y presente del Barça. Ahora el Barcelona Femenil escribirá una historia diferente junto a su gente y se afinarán detalles para evitar contagios: “El objetivo es acoger -cumpliendo siempre con las medidas indicadas por las autoridades sanitarias- el máximo número de aficionados posible para apoyar al equipo en una cita trascendental“, explica el comunicado culé.

La intención de llenar el Camp Nou no es algo descabellado y las estadísticas deportivas lo avalan. Las dirigidas por Jonatan Giráldez marchan invictas y con un futbol espectacular en lo que va de la temporada. 117 goles a favor, 5 en contra y 22 victorias entre Liga y Champions avalan este argumento. La escuadra también cuenta con Alexia Putellas con el Balón de Oro y un posible The Best.

Para México habrá otra parte histórica en este partido de Champions. Así como hemos seguido el resto del torneo y la Primera Iberdrola por Kenti Robles, la lateral mexicana estará en el Camp Nou el próximo 30 de marzo. La capitana de la Selección Mexicana anotó el primer gol del Real Madrid en Champions Femenil y se espera que marque diferencia ante el Barcelona.

Y la buena noticia para los aficionados de todo el mundo es que este partido llegará a todos los rincones. DAZN cuenta con transmisión de la Champions Femenil en YouTube y así podremos disfrutar de toda la actividad de cuartos de final.