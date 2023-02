¡Y dale con eso! Aunque ya se las echaron para atrás legalmente y el mundo entero desaprueba la idea, algunas personas de pantalón largo insisten en hacer realidad su dichosa Superliga europea.

Este 9 de febrero presentaron un decálogo de principios para que la Superliga vea la luz pese a todas las críticas en su contra. Buscan, de hecho, eliminar las bases que tanto hicieron enojar a los aficionados a lo largo y ancho del planeta, como tener clubes permanentes (los fundadores).

A22 Sportsmanagement fue la empresa encargada de elaborar este decálogo. ¿Por qué? Simple, es la compañía impulsora de la Superliga: “La gran mayoría de clubes comparte que los cimientos mismos del futbol europeo están amenazados y que es hora de cambiar“, señalan en un comunicado.

Los 10 nuevos principios de la Superliga europea serían los siguientes:

1.- Una Superliga “abierta” basada en el mérito deportivo:

En lugar de 20 equipos de los cuales 12 serían permanentes, ahora se pretende una liga de 60 a 80 equipos con varias divisiones y ninguno tendría el lugar asegurado, se lo ganaría por mérito deportivo. Cada equipo jugaría mínimo 14 partidos de nivel europeo al año.

2.- Los torneos locales serían la base

La prioridad de los clubes debe seguir siendo su liga nacional. A partir de ésta se puede acceder a torneos internacionales, por lo que se deben reforzar de manera interna pero con apoyo de los torneos internacionales.

3.- Una Superliga sostenible

Con 14 partidos internacionales asegurados gracias a la Superliga, se promete sostenibilidad financiera para los clubes a largo plazo. Un nuevo escenario para competir con los grandes de Europa derivaría en un mejor reparto de los ingresos.

4.- ¿Alguien quiere pensar en los jugadores?

Ese no es el título del punto en el decálogo de A22, pero por ahí va. Dicen que con la Superliga se garantizaría un calendario estable, donde los futbolistas no se vean obligados a competir en más partidos o torneos nuevos, o calendarios que se alarguen… por su salud.

5.- Un torneo gobernado por los propios clubes

Los impulsores de la Superliga pretenden que las competiciones europeas sean dirigidas por los clubes financieramente sostenibles y no por terceros que sólo se benefician sin asumir riesgo alguno.

6.- La Superliga sería el mejor torneo del mundo

Los impulsores de esta nueva liga europea tan criticada piensan que las nuevas generaciones de Europa se ven más atraídas por deportes estadounidenses y actividades digitales que por el futbol. Por eso pretenden que la Superliga sea emocionante de principio a fin enfrentando a los mejores clubes para no esperar a etapas de eliminación directa.

7.- Mejorar la experiencia del futbol

Con la creación de la Superliga se buscará facilitar la asistencia de la afición visitante a los estadios y mejorar la infraestructura de los inmuebles para disfrutar más la experiencia.

8.- Desarrollo del futbol femenino

También se contemplaría un nuevo torneo europeo femenil, del cual saldría más dinero para financiar a las ligas locales de futbol femenino buscando desarrollar más la rama y ponerla en el foco junto al masculino.

9.- Aumentar la solidaridad de los “grandes” con el resto de los clubes

Una queja importante contra la Superliga era la concentración del dinero en los clubes participantes, pero ahora prometen un fondo de 400 millones de euros anuales garantizados para repartir a diferentes causas sociales y entre los equipos que no participen en el torneo.

10.- Respetar los valores y la normativa de la Unión Euopea

Los impulsores no quieren que ningún club deba rendirle cuentas a instituciones ajenas a la UE y su Estado de Derecho. ¿A quién le andarán tirando con esto?

LaLiga dice que los nuevos principios de la Superliga son falsos

Como era de esperarse, los organismos que rigen actualmente los torneos europeos no quieren ni tantito a la Superliga con todo y sus nuevas bases. LaLiga no tardó en salir a expresar que no debemos creernos esta nueva solidaridad que buscan mostrar sus promotores.

“Somos conscientes de que A22, los promotores de la Superliga, impulsan hoy una historia presentando un manifiesto con diez ‘principios’. Nuestra respuesta: no dejes que te engañen. Han estado contando historias durante muchos años, este es solo el último intento de los grandes clubes de secuestrar el futbol europeo“.