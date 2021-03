¡Que alguien me explique! Las basquetbolistas denunciaron trato y condiciones desiguales previo al March Madness de la NCAA, uno de los torneos con mayor historia y relevancia para el deporte universitario.

Y no, no vamos a hablar de los salarios, sino de las herramientas que reciben los y las atletas. A través de varias publicaciones en redes sociales, se mostró que la NCAA hace diferencia entre sus equipos varoniles y femeniles.

Estados Unidos presume ser uno de los países con mayor apoyo al deporte sin importar el género. No obstante, este evento dejó mucho que desear desde antes de iniciar y las jugadoras se encargaron de sacarlo a la luz.

Además, se dio a conocer que la NCAA planeó actividades con las jugadoras como tutoriales de maquillaje y peinado, que poco tienen que ver con su crecimiento o desarrollo en la duela.

Confirmed by @ariivory . Can’t wait to hear @NCAA ’s reason for this one! https://t.co/YLEj33tEfR

Las primera imágenes que circularon en internet fueron las de los gimnasios. Las condiciones desiguales están presentes desde el espacio, hasta el equipo que los organizadores brindaron a las escuadras para el March Madness.

Los equipos varoniles cuenta con un gimnasio bien equipado: variedad en los aparatos de ejercicio, diferentes tamaños para las pesas y la posibilidad de entrenar como si estuvieran en sus propias instalaciones.

Por su parte, los equipos femeniles tienen que conformarse con 6 pares de pesas. Todas las jugadoras de una misma escuadra tienen que turnarse o encontrar la manera de usarlas, pues obviamente no se les otorgó el material suficiente.

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR

— Sedona Prince (@sedonaprince_) March 19, 2021