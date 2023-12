Lo que necesitas saber: Junto a Samir Nasri, Karim Benzema y Jeremy Ménez vencieron a la España de Piqué, Cesc Fabregas y Diego Capel

Hatem Ben Arfa, puede que muchos no reconozcan este nombre y no los culpamos. Su carrera en el futbol pintaba para ser extraordinaria, pero por una u otra cosa, no terminó por despegar.

Ojo, no es que estemos hablando de un tronco o un jugador olvidable, como muchos de los que llegan a primera división de muchos país. El francés era una joya del deporte.

De hecho, en el Olympique de Lyon la rompió a lo grande demostrando grandes derroches de calidad y magia. En momentos, llegó a eclipsar a un tal Karim Benzema, otra joya de la corona en el equipo francés.

Unos jóvenes Benzema y Ben Arfa en el Lyon – Foto: Getty Images

Héroe de culto y las razones que no dejaron que fuera un crack mundial

Para que dimensionen el tipo de jugador que era -por si no lo conocen-, pues técnicamente era mucho mejor que Benzema, pero esas genialidades no logró hacerlas consistentes.

Las decisiones polémicas marcaron su carrera tras ganar la Eurocopa 2004 sub17. Poco le importó traicionar al Lyon para irse con el Marsella en 2008, era el odiado rival.

En el Marsella le fue un poquito igual a como le fue en Lyon, o sea, que tampoco terminó siendo la gran estrella que se esperaba tras el increíble nivel que se hablaba de él.

Se esperaba mucho de él en Marsella – Foto: Getty Images

Newcastle apareció en el horizonte de Ben Arfa y en su primer año, a préstamo, demostró buenas cosas en pocos partidos que jugó. Las Urracas no dudaron en apostar por su talento.

Lo ficharon y se volvió en un crack, de esos que tienen unos highlights que algunos de los mejores jugadores mundiales envidian. Se convirtió en un héroe de culto.

Pero, todo por usar se acaba y terminó yendo a diferentes destinos a entrar chispazo tras chispazo, sin ser regular en ningún equipo. De hecho, el PSG apostó por él al inicio del millonario proyecto, pero todo terminó en escándalo para ambos.

Después de navegar entre países y equipos, Ben Arfa decidió que sería momento de poner punto final a su carrera como futbolista. Opto por dejar el rectángulo verde.

El Lille, uno de sus últimos equipos – Foto: Getty Images

Del adiós al futbol a ser crack en el pádel

¿Qué demonios es el pádel? Bueno, es una especie de tenis, aunque mucho más dinámico y en una cancha cerrada por paredes; además, la pelota no debe de rebotar más de dos veces.

La cuestión es que para Ben Arfa, el pádel fue un gusto adquirido durante la pandemia. No es que tuviera ese deporte como segunda opción de vida o haya jugado desde pequeño.

Descubrió el deporte mientras estaba enseñando inglés en Italia. En su necesidad de hacer algo durante la pandemia, solo las canchas de pádel estaban abiertas.

Así es una cancha de pádel – Foto: Getty Images

Conoció a Valentina y Massimo -curiosamente, exjugador de la Serie C-. Esta pareja comenzó a jugar con Ben Arfa y su amigo, hasta que el francés se adentró en el mundo del pádel.

Hatem actualmente está en el puesto mil 278 de la clasificación francesa profesional y todo parece indicar que ese lugar del ranking no será su techo.

De hecho, Ben Arfa juega casi dos torneos por semana y si mantiene la regularidad -que le faltó en el futbol-, podría llegar a lo más alto del ranking en marzo de 2024.

Derrochó magia en las canchas de futbol y también en las de pádel – Foto: Captura de pantalla

