Ben Foster y la clase de spinning con la que ‘conmemoró’ su partido 100 al hilo en la Premier League

Si bien la Premier League tuvo una muy corta jornada este día, eso no nos privó de vivir un momento histórico en la liga y con el Watford. Ben Foster, legendario portero de los ‘Hornets’, jugó este domingo su partido número 100 de forma consecutiva en el torneo, siendo un récord doble, pues la marca queda registrada con el club y a nivel general se convirtió en el hombre más ‘veterano’ en lograrlo, pues con 37 años y 86 días, marca su nombre en letras de oro.

If you didn’t see @BenFoster ‘s virtual spin class during lockdown, you missed a classic.

Ben Foster es todo un personaje y es que previo a disputar su encuentro del día ante el Southampton (con doblete de Danny Ings), realizó un acto un tanto atípico y es que el portero del Watford realizó una clase de spinning virtual, misma que en apariencia disfrutó mucho pues no se dejó de reír en toda la transmisión.

Ben Foster conmemoró el ser el hombre más ‘veterano’ en jugar 100 partidos al hilo en la Premier League con esta clase virtual de spinning. Según parece, reunió a todos los jugadores del Watford, los comenzó a motivar y fue así como dio esta lección previo a su duelo en la liga inglesa.

Ben Foster makes his 100th consecutive Premier League start for Watford, becoming the oldest player to appear in 100 straight PL matches.

Still going strong at 37. 👌 pic.twitter.com/J6NwPvcDj4

— Squawka Football (@Squawka) June 28, 2020