¿Neta me lo juras? Ben Roethlisberger habría anunciado a los Steelers su retiro al final de la temporada

El 2 de marzo de 2022, Ben Roethlisberger festejará su cumpleaños 40 y para esa fecha su carrera como quarterback de los Pittsburgh Steelers podría haber llegado a su fin, luego de de 18 temporadas en la NFL.

De alguna manera esto se sabía y se intuía, pues su papel en las últimas temporadas ha venido a menos, entre lesiones y bajas de juego. En la actual campaña, sin embargo, ha contribuido en 14 anotaciones, y considera que es un buen momento para poner el punto final, de acuerdo con información de ESPN.

Según Adam Schefter, Big Ben comunicó al interior del equipo que esta es su última temporada en la NFL, de modo que el último juego en la actual temporada de Pittsburgh, ya sea en campaña regular o en playoffs, marcará su retiro.

“Ben Roethlisberger le ha dicho en privado a sus excompañeros y a algunos dentro de la organización que espera que esta sea su última temporada como mariscal de campo de los Steelers”, comunicó Schefter.

Ben Roethlisberger privately has told former teammates and some within the organization that he expects this to be his final season playing quarterback for the Steelers, league sources told ESPN.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 4, 2021