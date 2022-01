¡Adiós al ‘Big Ben’! Mahomes manda al retiro a Ben Roethlisberger con paliza a los Steelers

La historia de Ben Roethlisberger ha terminado en la NFL y a partir de ahora el Big Ben se convierte en una auténtica leyenda. Los Pittsburgh Steelers se metieron a los playoffs después de un cierre dramático en la temporada regular, en la que se daba por hecho su retiro.

Sin embargo, los Steelers se despiden en la ronda de comodines después de ser vapuleados por los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que se hizo respetar en casa y los Chiefs jugarán la ronda divisional ante los Bills.

Ben Roethlisberger se va de la NFL a los 39 años de edad, después de 18 temporadas, en las cuales consiguió dos Super Bowl, aunque también le tocó perder uno, ante los Packers. Se va como el quaterback más joven en ganar un Super Bowl, en 2006, con 24 años de edad, sólo dos años después de haber llegado a la NFL.

Los Chiefs fueron mucha pieza para los Steelers, que hicieron muy poco en el partido. Pittsburgh ya había dado señales de una ofensiva pasiva en el juego contra los Ravens, en el cierre de la temporada regular.

Sin embargo, Kansas no es lo mismo que Baltimore y la defensiva de los de Pittsburgh fue superada con autoridad, de modo que vimos poco tiempo sobre la cancha a Roethlisberger.

Steelers pudo mantener a los locales en cero en el primer periodo pero Mahomes conectó en el segundo cuarto con Jerick McKinnon, Byron Pringle y Travis Kelce. En el tercer cuarto con Nick Allegretti y Tyreek Hill.

Roethlisberger conectó por última vez con Diontae Johnson para el segundo touchdown de los Steelers al final del tercer cuarto y con James Washington en el último periodo, que fue insuficiente para remontar el 42-21 de los Chiefs.

