André Villas-Boas fue objeto de críticas por parte de uno de los entrenadores del Benfica por sus comentarios sobre la derrota del PSG en la Final de la Champions League, ante el Bayern Munich. Tras aquel partido, aficionados del Olympique de Marsella salieron a la calles para celebrar la caída de su acérrimo rival en la Ligue 1, situación que llamó la atención en el mundo del futbol.

🎉 Fiesta en el Puerto Viejo de #Marsella después de la derrota del Paris Saint Germain en la final de la #ChampionsLeague: «¡Dónde están los parisinos!».#UCLfinal #PSGBayern

¿Qué hizo Villas-Boas?

Marsella es dirigido por Villas-Boas y hace unos días fue cuestionado sobre el comportamiento de los seguidores del Olympique tras la final de la Champions, y ahí fue cuando explotó la bomba, pues indicó que él tal vez haría lo mismo si el Benfica perdiera una final de Champions, ya que él es un seguidor confeso del Porto.

“Entiendo a la afición del Marsella. Si el Benfica juega una final europea, también quiero verlos perder. Si ganan, me disgusta. Depende de cada uno. Pero es mejor que ser un hipócrita”, dijo el timonel del Marsella.

La respuesta en el Benfica

Sus declaraciones hicieron eco en el Benfica, y el técnico del equipo B, Renato Paiva, le dedicó un recadito, de acuerdo con A Bola, al recordarle que gran parte de trayectoria en los banquillos se le debe a José Mourinho, de quien fue auxiliar en el Porto, Chelsea e Inter, pero como técnico independiente no ha encontrado los éxitos que obtuvo como auxiliar de The Special One.

“¡Gente que no tiene idea de las responsabilidades que tiene! ¡Luego se golpean el pecho con orgullo para hablar de Portugal y del futbol portugués! Si no fuera por Mourinho, ¿adónde irías y quién serías?”, indicó el timonel del Benfica.

Villas-Boas dirige al Marsella desde 2019 y está por iniciar su segundo año con dicho club. Sin embargo, el portugués nunca ha permanecido en un mismo equipo por más de dos años.