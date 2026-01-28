Lo que necesitas saber: Al parecer los escándalos de los balones desinflados y el espionaje lo dejaron fuera en la primera votación.

Para sorpresa de todos hasta de LeBron James, Bill Belichick quedó fuera del Salón de la Fama de la NFL; con todo y sus ocho anillos de Super Bowl (dos de ellos como coordinador defensivo), no alcanzó los votos suficientes para asegurar su lugar.

Los representantes del Salón de la Fama decidieron dejarlo fuera en su primera votación. Una decisión que muchos fans de la NFL han cuestionado duramente. Pues aunque algunos no lo quieren tanto, no pueden negar que es el coach más ganador en la historia, por lo que parece injusta su exclusión.

¿Por qué dejaron fuera a Bill Belichick?

Al parecer los escándalos del pasado fueron los motivos principales para no aceptar a Bill Belichick en el Salón de la Fama de la NFL. Seguro recuerdan que él y los New England Patriots, estuvieron involucrados en dos polémicas. La primera cuando los acusaron de desinflar balones y la otra, por espiar los New York Jets.

En ambos casos, el equipo fue sancionado con varios miles de dólares y hasta Tom Brady recibió algunos partidos de suspensión. Y a manera de ‘castigo’ los representantes del Salón de la Fama decidieron hacer que Bill espere, al menos un año más, para ingresar.

Belichick necesitaba 40 votos para ingresar, sin embargo, durante la votación salieron al tema aquellas polémicas. Si bien, el coach ya fue informado aún no ha hecho declaraciones al respecto, algunos aseguraron que quedó completamente decepcionado con la decisión.

LeBron James indignado por Bill Belichick

Entre los muchos indignados por la decisión del Salón de la Fama está el mismísimo LeBron James, quien aseguró que se trata de algo ‘atroz’ más si tomamos en cuenta toda su trayectoria.

“¡No lo he leído bien! ¿Verdad? ¡Es imposible que Bill Belichick no esté en la primera votación del Salón de la Fama! ¡Eso es IMPOSIBLE, ATROZ y, francamente, UNA IRREPETENCIA!”, escribió LeBron James en X.

¿Y ahora? Bueno, aunque Bill no fue aceptado este año, puede volver a intentarlo en el 2027, esperando que ‘le levanten’ el castigo y ahora sí sea aceptado.