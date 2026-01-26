Después de unos playoffs de infarto, el Super Bowl LX ha quedado definido. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán en la gran final de la temporada 2025-2026 de la NFL, protagonizando uno de los partidos más esperados del futbol americano, con revancha incluida.

Pero ¿cómo llegamos aquí? En un partido marcado por la nieve, los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 10 a 7 a los Broncos de Denver en la Final de la Conferencia Americana. Mientras que en la nacional, los Seattle Seahawks lograron controlar a la explosiva ofensiva de los Rams para derrotarles 31-27 y de esta manera asegurar su boleto para el Super Bowl LX que se celebrará el próximo 8 de Febrero en el Levis Stadium de Santa Clara, California.

Seattle Seahawks: la defensa que quiere repetir la historia

Tras las glorias del “Legion of Boom”, Seattle regresa al Super Bowl con una de las defensas más dominantes de la liga. Terminaron la temporada regular como el equipo que MENOS puntos recibió, reafirmando su dominio con convincentes victorias frente a San Francisco y Los Ángeles Rams en los playoffs.

Pero Seattle no solo es defensa, la química lograda entre Sam Darnold y sus receptores, liderados por Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp, Kenneth Walker y compañía, lograron consolidares como la mejor tercera ofensiva de la temporada regular.

New England Patriots: la franquicia que nunca se va

Del otro lado estarán los New England Patriots, la franquicia más ganadora y consistente del presente milenio. Con una cultura basada en disciplina, estrategia y ejecución, liderados por Mike Vrabel y Drake Maye, los Patriots vuelven al escenario más grande del deporte con la misión de sumar otro campeonato a sus vitrinas.

New England llega al Super Bowl LX demostrando que, sin importar la generación, sigue siendo uno de los equipos más peligrosos cuando se trata de partidos definitivos, y lo hace con marca invicta jugando de visitante, es decir, que han ganado todos los partidos que disputaron fuera del Gilette Stadium esta temporada.

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se disputará el próximo 8 de Febrero en el Levis Stadium de Santa Clara, y como sabemos, incorporará una ceremonia de apertura en la que participará Green Day, ademas de la presentacion especial de Bad Bunny en el Show de Medio tiempo.

¿Quién es su favorito?