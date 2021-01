Estos son los entrenadores despedidos en el Black Monday de la NFL

La temporada regular de NFL ya terminó y ahora viviremos los playoffs para ver quién se hace con el trofeo Vince Lombardi. Pero el “Black Monday”, que normalmente se refiere a ciertos trágicos y desafortunados eventos que suceden los días lunes, ya llegó para algunos coaches en este 2021.

Este “Black Monday” llegó a la NFL y como era de esperarse, debido a las pésimas temporadas de algunos equipos, el verdugo del desempleo ya atacó a varios entrenadores en jefes que ya fueron cortados de sus equipos. Son 6 los clubes que ya están con puestos vacantes para la siguiente temporada.

Los equipos que actualmente se encuentran en la búsqueda de entrenadores para los nuevos proyectos que deberán comenzar con el Draft de la NFL y una estrategia para tomar a los jugadores que necesiten en la agencia libre son los Los Angeles Chargers, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars, New York Jets, Detroit Lions y Houston Texans.

Which NFL head coach opening would you want?

Los Texans sólo ganaron 4 partidos esta temporada, a pesar de la gran campaña de su mariscal Deshaun Watson. Romeo Crennel tomó las riendas como entrenador en jefe interinó, pero en palabras del quarterback en conferencia de prensa para medios de comunicación dijo: “Nosotros sólo necesitamos nueva energía. Nueva disciplina. Nueva estructura. Necesitamos un líder que podamos seguir como jugadores. Eso es lo que necesitamos“.

Ver en YouTube

Los Falcons terminaron en el fondo de la división sur de la NFC. Las temporadas después del Super Bowl que perdieron ante los Patriots, no han sido exitosas y esta 2020-2021 mucho menos. 4 victorias y 12 derrotas llevaron a Dann Quinn a perder su trabajo, pero ya están en conversaciones con algunos entrenadores para la siguiente campaña 2021-2022 y uno de ellos es Eric Bieniemy.

We have completed a virtual interview with Eric Bieniemy for the head coach position.https://t.co/7p86uMC8UM

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) January 4, 2021