Boca Juniors vs Fluminense: ¿En riesgo la final de la Libertadores tras la violencia en Copacabana?

Parece un cuento de nunca acabar y es una pena. Nuevamente una final de Copa Libertadores se ve manchada por la violencia. Ahora se habla de que el Boca Juniors vs Fluminense podría jugarse a puerta cerrada e incluso cancelarse luego de las agresiones y enfrentamientos en la playa de Copacabana.

¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Si no te has enterado, te contamos. Seudoaficionados de Fluminense agredieron a hinchas de Boca Juniors en la playa de Copacabana. Eso provocó que horas después, la barra Xeneize se enfrentara con la policía en el mismo lugar.

Las agresiones en Copacabana previo a la final de la Libertadores

Fue la tarde de este jueves, 2 de noviembre, cuando hinchas de Boca Juniors fueron agredidos por un grupo de barristas de Fluminense. Los hinchas del club argentino estaban en el Fan Zone de Conmebol en plena fiesta por la llegada de su equipo a la final de la Copa Libertadores luego de 5 años de espera.

Para colmo, los videos muestran que a su llegada, la policía no sólo controló a los agresores, también la agarró contra los agredidos. Entre los agredidos había una familia mexicana, quienes pidieron a la Conmebol hacer algo porque esto definitivamente no es futbol.

“Esto no es fútbol. Nosotros viajamos desde México. Casi ocho mil kilómetros para vivir esta final. No es posible que nos hagan esto. No puede ser posible que estando en el Fan Zone nos hagan esto”, contó un aficionado mexicano en entrevista con TNT Sports Argentina.

“Boca no se metía con nadie, vivía su propia fiesta. Tomábamos caipirinha, vivíamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca, familia. Mientras que vinieron estos y nos quitaron todo. Se llevaron carteras, nos pegaron, nos lanzaron sillas, palos, nos tiraron de todo”.

La barra de Boca Juniors llegó de noche a Copacabana y nuevamente hubo disturbios

Horas después de la agresión a hinchas de Boca Juniors, La 12 (barra Xeneize) finalmente llegó a Brasil. Varios de sus autobuses fueron retenidos por horas en la frontera, y ya en la playa, la policía continuó reprimiéndolos.

En redes circulan los videos de cómo se puso la policía de Brasil previo al Boca Juniors vs Fluminense. De hecho, los mismos seguidores mexicanos fueron entrevistados en la noche porque nuevamente denunciaron agresiones, pero ahora de parte de la policía.

Aseguran que tienen videos de cómo la policía disparó balas de goma a los hinchas de Boca y a que a su papá no lo quisieron atender tras ser golpeado sólo por traer la camiseta de Boca Juniors.

¿Qué pasará con el Boca Juniors vs Fluminense luego de toda esta violencia?

Obviamente al ver los videos queda claro que no fue una situación cualquiera. El Boca Juniors vs Fluminense se ha convertido en un partido de alto riesgo, sobre todo estando la Copa Libertadores en juego.

Por eso se habló en las últimas horas de que podría jugarse a puerta cerrada e incluso cancelarse. Sin embargo, la Conmebol no tiene planes de cancelar el partido o ni siquiera posponerlo. Lo de jugarse a puerta cerrada también luce complicado porque eso podría desatar aún mas violencia en las calles.

Conmebol se limitó a subir un comunicado en Twitter donde pide a los hinchas de ambos equipos llevar la fiesta en paz.

“La CONMEBOL hace un llamado a los hinchas de Boca Juniors y Fluminense a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos dan nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso, repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final“.

La postura de Conmbeol tras la violencia previo al Boca Juniors vs Fluminense

Habrá reunión previo a la final de la Libertadores para determinar qué sucederá

Ahora bien, según info que fuentes de la misma Conmebol dieron a medios argentinos como TyC Sports y la ya citada TNT Sports, la intención es que el juego se lleve a cabo con toda normalidad, pero hubo una reunión este viernes (3 de noviembre) con las directivas de los dos equipos, así como con la AFA y la CBF, confederaciones de Brasil y Argentina.

La resolución es que todo quedará en la advertencia de que si algo más se presenta, entonces sí habría riesgo de jugarse a puerta cerrada. La final está programada para este sábado 4 de noviembre y acá te contamos cómo y dónde ver el partido.

