Son más de cinco películas por los que ha estado nominado al Oscar, pero nada más no se le ha hecho ganar

Todos saben que Bradley Cooper es uno de los mejores actores y directores en la escena de Hollywood, pero, también es uno de los más grandes fanáticos de los Eagles de Philadelphia.

Hora sí, entrados en materia de Bradley Cooper, el director está por estrenar su más reciente película ‘Maestro’, que estará disponible en Netflix y podría ser una súper nominada a los Oscar de 2024.

Carey Mulligan y Bradley Cooper en ‘Maestro’ – Foto: Netflix

Y si a estas alturas te estás preguntando, ¿qué demonios tiene que ver la NFL y los Eagles de Philadelphia? La respuesta está en el fanatismo que tiene el director por el equipo.

Bradley Cooper quiere mucho a su película, pero su corazón lo tienen los Eagles

En una entrevista con Howard Stern, el director y también director de ‘Maestro’ habló sobre posibles nominaciones a los Premios Oscar y los Eagles en el Super Bowl LVIII.

Se le preguntó sobre qué preferiría en un hipotético caso, si tres estatuillas de los Oscar (mejor actor, director y actriz para su compañera Carey Mulligan) o que los Eagles ganen el siguiente Super Bowl.

-Lean esto con música de incertidumbre- Bradley Cooper sin pelos en la lengua dijo que prefería ver a Eagles campeón en el Super Bowl LVIII que se llevará a cabo en Las Vegas.

“Victoria de los Eagles en el Super Bowl. Eagles. Estoy enfermó“, dijo el actor que ya llevó su amor por la franquicia de Philadelphia a la pantalla grande con Silver Linings Playbook.

El actor es un gran fanático de Eagles – Foto: Captura de pantalla

Sin Premios Oscar en su carrera, pero ya con un Super Bowl en su haber

Puede que sea una decisión de locura de Bradley Cooper, pero sólo él sabrá dice la verdad desde su corazón o soltó una pequeña mentira, ni tan piadosa porque su trabajo es su trabajo.

¿Por qué es polémica esta declaración de preferir el Super Bowl de Eagles a algunos Premios Oscar? Bueno, todo se remonta a una sencilla respuesta que sentencia todo.

El actor junto a Lady Gaga en los Oscar de 2019 – Foto: Getty Images

Para comenzar, tenemos que decirles que Bradley Cooper nunca ha ganado un Premio Oscar, ni como actor ni como director y eso que ha estado nominado en nueve ocasiones.

Y a sus Eagles ya los vio campeones de un Super Bowl (en 2018), además, estuvo en el emparrillado como un aficionado ilustre del equipo de Philadelphia, entonces, se entiende menos el que quiera otro Vince Lombardi a su primer Oscar.

