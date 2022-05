¿Las biografías te aseguran el Oscar? No, pero te acercan bastante a una estatuilla. ¿Funciona mejor cuando la interpretación requiere de un cambio radical del físico? Sí, es algo que se considera. Y parece que esa es la jugada de Bradley Cooper para la próxima temporada de premios con Maestro para Netflix.

Para los que no saben, Cooper estrenará en este 2022 una nueva película que él protagoniza, dirige y escribe. Se trata de un follow-up de A Star is Born de 2018, la cual el dio un espacio seguro en Hollywood para sus próximos proyectos. Este año regresa, entonces, con una biografía enfocada en el famoso compositor Leonard Bernstein.

¿Y por qué mencionamos lo primero de los Oscar y todo eso? Porque salieron las primeras imágenes de Maestro, y en algunas de ellas, Bradley Cooper luce irreconocible. Y esta vez es en serio, no como cuando alguien dijo que Leonardo DiCaprio lucía inidentificable en las primeras imágenes de Killers of the Flowe Moon. ¿Se acuerdan?

Bradley Cooper como Leonard Bernstein en ‘Maestro’ / Foto: Netflix

Bradley Cooper como Leonard Bernstein

Bradley Cooper interpreta a Leonard Bernstein, reconocido director de orquesta y compositor de varios éxitos en Broadway como West Side Story, además de varias sinfonías, ballets y obras valiosoas en el cine y la televisión. Sin duda, es uno de los genios más conocidos del siglo XXI, y al mismo tiempo, uno de los más controvertidos.

En esta cinta titulada Maestro, veremos varias etapas de la vida y carrera de Bernstein. Por lo que Cooper estará acompañado de Carey Mulligan como Felicia Montealegre, la actriz chilena que se casó con Bernstein (en medio de varios escándalos por los amoríos del compositor con algunos hombres).

En estas primeras imágenes vemos a Cooper como Leonard Bernstein mientras realiza algunas pruebas de cámaras con Mulligan. Aquí lo vemos, por decirlo de alguna manera, en su etapa más joven. En otra, lo vemos ya caracterizado en los últimos años del músico y es cuando luce irreconocible.

Carey Mulligan y Bradley Cooper en ‘Maestro’ / Foto: Netflix

En búsqueda del Oscar

La historia no nos deja mentir cuando decimos que si un actor o actriz le entra a una biografía, tiene posibilidades no sólo ser considerado para un Oscar, sino llevérselo. Las películas biográficas funcionan como un atajo para llegar a la estatuilla deseada, y Bradley Cooper lleva un rato buscándola (no nos malentiendan, lo decimos en el buen sentido de la palabra).

Para que nos crean, tenemos varios ejemplos de actores y actrices que alcanzaron la gloria con una biografía como Ben Kingsley por Gandhi, Julia Roberts por Erin Brockovich, Adrien Brody por El pianista, Jamie Foxx por Ray, Philip Seymour Hoffman por Capote, o el mismo Will Smith con King Richard, entre muchos otros.

Incluso, es tan factible que reciban aplausos por hacerlo, que algunos se han llevado el Oscar en las categorías de Reparto al dar vida a personajes reales que acompañaron a las figuras centrales de la cinta. Tal es el caso de Cate Blanchett por El aviador, por ejemplo. Así que las apuestas no sólo van por Cooper, sino también por Carey Mulligan.

Mulligan y Cooper en el set de ‘Maestro’ / Foto: Netflix