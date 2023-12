La Confederación Brasileña de Futbol no está pasando días de fiesta, por el contrario, se encuentra en busca de un nuevo presidente luego de que Enaldo Rodrigues fue destituido de su cargo por irregularidades durante su gestión y por si fuera poco, podría ser suspendida por la FIFA de competencias internacionales.

Así como lo leen, el organismo rector del futbol le advirtió a Brasil que podría quedar fuera de la Copa América 2024 en caso de que realice elecciones para nombrar a un nuevo presidente sin su autorización.

Y para entender esté chismecito se los vamos a explicar bien. Todo comenzó el pasado 7 de diciembre del 2023 cuando Enaldo Rodrigues fue separado de su cargo como presidente de la CBF por el Tribunal de Río de Janeiro que determinó que hubo varias irregularidades durante el proceso de votación el pasado 2022, cuando fue nombrado presidente.

José Perdiz fue designad como presidente interino por un plazo de 30 días mientras se realiza la elección de un nuevo presidente, sin embargo, al parecer en la Confederación Brasileña quieren adelantarse a los procesos y elegir antes de tiempo al sucesor de Rodrigues, algo que podría traerle varios problemas.

“La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión”

Carta de la FIFA a la CFB