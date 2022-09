¿Por qué en Brasil rechazan la playera amarilla de la Selección previo a Qatar 2022?

El ambiente mundialista en Brasil se ha tornado algo raro, pues si bien los brasileños apoyan a su selección, que una de las principales favoritas para ganar la Copa del Mundo, se niegan a vestir la playera amarilla que tanto identifica al Pentacampeón.

Para el Mundial de Qatar, la Selección de Brasil portará como principal uniforme la playera Verdeamarelha y contará con playera azul como uniforme visitante, misma que bien podría representar a aquellos aficionados al futbol que no simpatizan con el actual presidente del país, Jair Bolsonaro.

Getty images

¿Por qué rechazan la playera amarilla de Brasil?

El 2 de octubre se realizarán votaciones en Brasil para elegir presidente. Lula da Silva, quien ya estuvo preso, es el favorito para ganar ante Bolsonaro, que presentó su reelección y al igual que en 2018, cuando llegó al poder, lidera una campaña que tiene como principal distintivo el color amarillo.

Getty Images

Los simpatizantes de Bolsonaro visten playeras y otras prendas de color amarillo, que son similares a la combinación que usa la Selección de Brasil, de modo que la gente que reprueba a Bolsonaro, evita ese color. Vestir de amarillo es sinónimo de apoyo a uno de los mandatarios más criticados durante la pandemia, y en consecuencia, miles de aficionados han sacrificado a la Verdeamarelha.

“El actual presidente, junto con sus seguidores, convirtieron la camiseta amarilla en una campaña política y un símbolo de su partido político. Y como no apoyo sus ideas políticas, me niego a que me confundan con uno de ellos”, compartió Higor Ramalho, de acuerdo con aljazeera.

Las elecciones en Brasil suceden a casi un mes del inicio del Mundial, y miles de simpatizantes de Bolsonaro, acudieron a un mitin en Copacabana, la mayoría con playeras amarillas.

Getty Images

El futbol ha estado asociado de alguna manera con el gobierno de Brasil, tan es así que en 1970, el presidente de ese entonces, Medici, intervino directamente para cambiar al entrenador de la Selección, quien no contaba con Pelé en su equipo. Al final, Mario lobo Zagallo se convirtió en el sustituto y la Verdeamarelha ganó el Mundial de México con Pelé como estandarte.

¿Por qué la playera de Brasil es amarilla?

La playera amarilla fue adoptada por la Selección de Brasil en 1953, en sustitución de la playera blanca, con la cual el combinado sudamericano perdió la final del Mundial de 1950, en el llamado ‘Maracanazo’.

En cambio, la playera amarilla está asociada con la etapa victoriosa de la Selección, con cinco Mundiales ganados, por lo cual se vislumbra complejo que la Selección cambie de identidad, pese a que han surgido campañas para exigir a la federación un cambio de uniforme, como la que encabezó el escritor y cineasta, Joao Carlos Assumpcao.

“Estamos en una situación espantosa con un gobierno horrendo que ha robado nuestra bandera”, indicó.