Lo que necesitas saber: El ganador de esta serie enfrentará al ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil



Brasil lo sufrió demasiado contra Japón, pero finalmente se metió a los Octavos de Final gracias a un gol de último minuto, en el agregado, gracias a una definición dramática de Martineli, después de que la Verdeamarelha había intentado con especial intensidad en el segundo tiempo.

Japón había conseguido el primer gol del partido en el primer tiempo y comenzaba a soñar con el milagro, y es que jamás ha superado la primera fase de eliminación directa.

Japón vs Brasil 2026 / Mexsport

Sin embargo Brasil se adueñó del balón en el complemento, por lo cual el equipo asiático quedó prácticamente acorralado en su propio campo y cuando parecía que nos íbamos al primer partido con tiempos extra, apareció Martineli y esa definición milimétrica que deja a los nipones fuera de la Copa del Mundo.

Lucas Paquetá salió de cambio por lesión al final del primer tiempo; entró Endrick

al final del primer tiempo; entró Endrick Casemiro salió de cambio, también por lesión, al final del segundo tiempo; entró Fabinho

Brasil 2-1 Japón

La Selección de Brasil había empatado a Japón en el partido de los Dieciseisavos de Final con un gol de Casemiro a los 56 minutos, tras rematar un centro a segundo poste y poco después de Vinicius mandó el balón al poste.

El equipo nipón se había adelantado en el marcador desde los 29 minutos con un disparo fuera del área de Kaishu Sano, quien juega en el Mainz 05 de la Bundesliga de Alemania.

¿Contra quién jugará Brasil en Octavos de Final?

Brasil avanza a los Octavos de Final y jugará frente al ganador del juego entre Costa de Marfil y Noruega, el cual se disputa este martes a las 11:00 de la mañana. O sea que se puede armar un partido entre Vinicius y Erling Haaland.