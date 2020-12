Las historias de éxito no se escriben de la noche a la mañana, pero sí dejan una gran lección. Es el caso de la basquetbolista Breanna Stewart, quien vivió más de un episodio oscuro antes de brillar en la WNBA y ser considerada una de las deportistas más destacadas del 2020.

Breanna Mackenzie nació el 27 de agosto de 1994 en Syracuse, Nueva York, y desde niña mostraba su pasión por el baloncesto en las calles aledañas a su hogar; desafortunadamente, hubo momentos en los que esto pasó a segundo plano.

La pasión que ella tenía por el deporte se vio eclipsada por un tiempo cuando otros niños la molestaban por tener brazos largos, algo que ahora le permite mover el balón con facilidad. Y eso no es todo, hubo situaciones más fuertes que la marcaron de por vida.

Aunque esos recuerdos no desaparecen, la medallista olímpica encontró la forma de seguir, salir adelante al hacer lo que más le gusta y con ello ganó reconocimiento mundial. De hecho es una de las elegidas como Sportsperson of the Year de Sports Illustrated.

Abusos sexuales

“Recuerdo su aroma. Cigarros y suciedad, un poco a metal también. Él era un constructor y fumaba, realmente no puedes eliminar esos olores“, contó la pivote de Seattle Storm hace tres años.

Aunque esa historia sí era sobre Breanna, se trataba de un tema poco agradable: sufrió abuso sexual durante dos años cuando era sólo una niña y todo sucedió en casa de sus familiares cercanos.

Stewart escribió todo lo que ocurrió en The Players Tribune y aceptó que hablar del tema todavía es incómodo, especialmente porque no suele abrirse con cualquiera para discutir cómo se siente.

“Sentía que no podía contárselo a nadie. Era muy joven e incluso a esa edad sabía que lo que ocurría estaba mal. Se sentía mal, pero también era muy confuso“, agregó.

Tuvieron que pasar dos años para que Breanna tomara la decisión de informar a sus padres sobre la situación. Dos años después de no dormir y de pasar las noches con miedo para después tener que contar todo a la policía.

“Todavía no sé cómo llamarle a lo que él me hizo, me siento incómoda nombrándolo. Nunca lo perdonaré, pero no me da vergüenza contarlo. Cada experiencia es diferente, pero nuestra voz importa“, sentenció la deportista en su relato.

Estrella en el extranjero y en la WNBA

Luego de todo lo ocurrido en su infancia, Breanna se refugió en el basquetbol y jugó durante cuatro años con las UConn Huskies de la Universidad de Connecticut. Ahí fue cuatro veces campeona de la NCAA y elegida también cuatro veces como la MVP de la Final Four.

La calidad de Stewart le abrió puertas más allá de Estados Unidos: para la temporada 2016/17 firmó con el Shanghai Baoshan Dahua de China, en 2018 pasó al Dynamo Kursk de Rusia y en febrero de este año se anunció su fichaje con el UMMC Ekaterinburg.

Por supuesto que antes de regresar al extranjero, la pivote volvió a lucirse con las Seattle Storm de la WNBA y su impresionante campaña resalta aun más debido a que en 2019 se rompió el tendón de Aquiles y pasó 10 meses fuera de las duelas.

Breanna Stewart volvió en su mejor nivel y además de coronarse en las Finales, recibió el reconocimiento de MVP por sus 28.3 puntos, 63 por ciento de efectividad en tiros y 7.6 rebotes.

La carrera de Breanna está marcada por muchas historias, su legado apenas comienza y ya es una inspiración para las nuevas generaciones junto a estrellas como Sue Bird.

Por si fuera poco, también destaca como activista y lucha por diversas causas; encabezó las protestas contra el racismo en la burbuja y aprovecha sus plataformas para dar voz a las historias que lo necesitan.