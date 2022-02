¿Qué significa la demanda de Brian Flores a la NFL y a tres de sus equipos por racismo?

Por: Jorge Cuevas y Fernanda González

Todo indica que la NFL está de regreso en el ojo del huracán, pues el coach Brian Flores presentó una demanda en su contra por racismo. En esto están incluidos tres equipos de la Liga como los Miami Dolphins, que trabajaron con este HC durante las últimas tres temporadas.

El objetivo de todo esto es generar un cambio en la NFL a favor de la comunidad afroamericana para ganar terreno en diferentes puestos. Adam Schefter fue uno de los primeros periodistas en informar sobre la situación y detalló que el coach de los Patriots, Bill Belichick también está involucrado en el tema.

“El ex headcoach de Miami Brian Flores, demandará a la NFL, a los Giants, a los Dolphins y a los Broncos por presunto “racismo en la contratación”. Él incluye textos del HC de los Patriots Bill Belichick como evidencia. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Manhattan busca daños no especificados de la NFL“, informó el reportero de ESPN.

La postura de Brian Flores y los puntos que expone en la demanda contra la NFL

La demanda explica que el dueño de los Miami Dolphins, Stephen Ross, le habría ofrecido 100 mil dólares en 2019 por cada derrota. Asimismo, Chris Grier reveló que Ross se molestaba cada vez que el equipo ganaba un juego porque “se estaba comprometiendo las posiciones en el Draft“. La intención era obtener la primera selección.

Y con los Broncos la situación pasa por una entrevista en la que iba a encontrarse con el general manager John Elway y el presidente Joe Ellis. Además de que ambos se presentaron una hora tarde a la cita, ambos llegaron crudos por haber bebido en exceso la noche anterior. Aun así, se argumenta que Brian Flores no estaba considerado para el puesto en Denver y poco después se presentó a Vic Fangio como coach.

Consciente de que esta demanda podría costarle la carrera en la NFL, Brian Flores dejó clara su postura a favor de un cambio verdadero.

“Dios me ha dotado con un talento especial para entrenar en el futbol americano, pero la necesidad de un cambio es más grande que mis metas personales. Al tomar la decisión de presentar la demanda, entiendo que puedo arriesgarme en el juego que amo y que tanto me ha dado a mí y a mi familia. Mi sincera esperanza es que al oponerme al racismo sistémico en la NFL, otros se unan para garantizar un cambio positivo para las generaciones que vendrán“, dijo el ex coach de Miami.

¿Y qué tiene que ver Bill Belichick en todo esto?

Brian Flores tiene una larga historia con Bill Belichick, así que los chats presentados como evidencia tienen mayor sentido a través de la relación entre estos dos entrenadores en jefe. Todo comenzó en los Patriots, cuando Flores fue entrenador asistente de Belichick desde el 2008 hasta el 2018.

El actual demandante de la NFL, subió en la escalera del organigrama de los Patriots y conoció a la perfección el trabajo de su amigo Bill Belichick. Fue asistente de equipos especiales, entrenador asistente de la ofensiva, asistente defensivo, entrenador de seguridad y finalmente entrenador de linebackers en los Pats.

Fue hasta el 2019 cuando Brian Flores partió de la tutela de Bill Belichick y fue su primera oportunidad como entrenador en jefe con los Miami Dolphins. Su récord con los Delfines es de 24 ganados y 25 perdidos; en la temporada 2021 estuvieron cerca de alcanzar un puesto como comodín para postemporada, pero no pudieron lograrlo y terminó cesado de su puesto.

¿Y qué dicen los mensajes?

Resulta y resalta que Belichick dio por hecho que Brian Flores sería contratado por los New York Giants sin siquiera haber realizado la entrevista correspondiente. No obstante, días después el coach de los Patriotas corrigió y aclaró que el elegido por los directivos en realidad era Brian Daboll.