Lo que necesitas saber: El equipo de Bryan Angulo está por jugar un partido muy importante en busca del ascenso y varios jugadores, además de él, recibieron amenazas

Bryan Angulo, futbolista ecuatoriano que estuvo en Cruz Azul y Tijuana en la Liga MX, recibió un balazo en medio de un atentado a plena luz del día en su país natal.

El ataque fue confirmado por su actual equipo, LDU Portoviejo, el cual condenó lo ocurrido y pide mayor seguridad, ya que más jugadores recibieron amenazas previo a un partido crucial por el ascenso.

Bryan Angulo, herido de bala en atentado

“Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general que, lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida“, escribió el club en un comunicado.

Por fortuna, gracias a la oportuna intervención médica que recibió, es reportado como estable. La bala impactó en su pierna y la agresión ocurrió cuando se dirigía a entrenar con el equipo.

Amenazas a jugadores del LDU Portoviejo por partido por el ascenso

Lo más grave de todo esto, es que el atentado se dio luego de que tanto Bryan Angulo como otros futbolistas fueron amenazados. Sucede que LDU Portoviejo jugará un partido clave por el ascenso a la primera división de Ecuador ante Búhos ULVR.

El partido se juega este viernes, 17 de octubre, a las 10:00 horas: “Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar y generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Hacemos un llamado urgente a la Federación Ecuatoriana de Futbol y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas”.

Comunicado de LDU Portoviejo sobre Bryan Angulo

Se reporta que dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el atentado contra Bryan Angulo.