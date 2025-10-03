Lo que necesitas saber: João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de once jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 25 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 12 del Apertura 2025?

La jornada 12 del Apertura 2025, arranca el viernes 03 de octubre con el partido entre Necaxa vs Pachuca. Y termina hasta el domingo 05, con el Tijuana vs Monterrey.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Necaxa vs Pachuca 03 de octubre

19:00 hrs Claro Sports

ViX Premium

Canal 7 Mazatlán vs San Luis 03 de octubre

21:00 hrs Caliente TV

FOX Atlas vs Juárez 03 de octubre

21:05 hrs ViX Premium Querétaro vs Puebla 04 de octubre

17:00 hrs Caliente TV

FOX León vs Toluca 04 de octubre

19:00 hrs Caliente TV

FOX Tigres vs Cruz Azul 04 de octubre

19:00 hrs Tubi

Canal 7 América vs Santos 04 de octubre

21:00 hrs Canal 5

TUDN Pumas vs Chivas 05 de octubre

19:00 hrs Canal 5

TUDN Tijuana vs Monterrey 05 de octubre

21:05 hrs Caliente TV

FOX

Tabla General Apertura 2025

Toluca: 25 puntos Monterrey: 25 puntos América: 24 puntos Cruz Azul: 24 puntos Tigres: 22 puntos Tijuana: 19 puntos Juárez: 18 puntos Pachuca: 17 puntos Chivas: 14 puntos Pumas: 13 puntos

Tabla de goleo (Al momento)