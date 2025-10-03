Lo que necesitas saber:

João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de once jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 25 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

¿Dónde ver la jornada 12 del Apertura 2025?

La jornada 12 del Apertura 2025, arranca el viernes 03 de octubre con el partido entre Necaxa vs Pachuca. Y termina hasta el domingo 05, con el Tijuana vs Monterrey.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Necaxa vs Pachuca03 de octubre
19:00 hrs		Claro Sports
ViX Premium
Canal 7
Mazatlán vs San Luis03 de octubre
21:00 hrs		Caliente TV
FOX
Atlas vs Juárez03 de octubre
21:05 hrs		ViX Premium
Querétaro vs Puebla04 de octubre
17:00 hrs		Caliente TV
FOX
León vs Toluca04 de octubre
19:00 hrs		Caliente TV
FOX
Tigres vs Cruz Azul04 de octubre
19:00 hrs		Tubi
Canal 7
América vs Santos04 de octubre
21:00 hrs		Canal 5
TUDN
Pumas vs Chivas05 de octubre
19:00 hrs		Canal 5
TUDN
Tijuana vs Monterrey05 de octubre
21:05 hrs		Caliente TV
FOX
Tabla General Apertura 2025

  1. Toluca: 25 puntos
  2. Monterrey: 25 puntos
  3. América: 24 puntos
  4. Cruz Azul: 24 puntos
  5. Tigres: 22 puntos
  6. Tijuana: 19 puntos
  7. Juárez: 18 puntos
  8. Pachuca: 17 puntos
  9. Chivas: 14 puntos
  10. Pumas: 13 puntos

Tabla de goleo (Al momento)

JugadorEquipoGoles
João PedroAtlético San Luis8 goles
PaulinhoToluca7 goles
Sergio CanalesMonterrey6 goles
German BerterameMonterrey6 goles
Lucas OcamposMonterrey5 goles

