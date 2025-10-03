Lo que necesitas saber:
João Pedro del Atlético San Luis, lidera la tabla de goleo con 8 anotaciones.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de once jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 25 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos. Aunque eso puede cambiar con el paso de las jornadas.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 12 del Apertura 2025?
La jornada 12 del Apertura 2025, arranca el viernes 03 de octubre con el partido entre Necaxa vs Pachuca. Y termina hasta el domingo 05, con el Tijuana vs Monterrey.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Necaxa vs Pachuca
|03 de octubre
19:00 hrs
|Claro Sports
ViX Premium
Canal 7
|Mazatlán vs San Luis
|03 de octubre
21:00 hrs
|Caliente TV
FOX
|Atlas vs Juárez
|03 de octubre
21:05 hrs
|ViX Premium
|Querétaro vs Puebla
|04 de octubre
17:00 hrs
|Caliente TV
FOX
|León vs Toluca
|04 de octubre
19:00 hrs
|Caliente TV
FOX
|Tigres vs Cruz Azul
|04 de octubre
19:00 hrs
|Tubi
Canal 7
|América vs Santos
|04 de octubre
21:00 hrs
|Canal 5
TUDN
|Pumas vs Chivas
|05 de octubre
19:00 hrs
|Canal 5
TUDN
|Tijuana vs Monterrey
|05 de octubre
21:05 hrs
|Caliente TV
FOX
Tabla General Apertura 2025
- Toluca: 25 puntos
- Monterrey: 25 puntos
- América: 24 puntos
- Cruz Azul: 24 puntos
- Tigres: 22 puntos
- Tijuana: 19 puntos
- Juárez: 18 puntos
- Pachuca: 17 puntos
- Chivas: 14 puntos
- Pumas: 13 puntos
Tabla de goleo (Al momento)
|N°
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1°
|João Pedro
|Atlético San Luis
|8 goles
|2°
|Paulinho
|Toluca
|7 goles
|3°
|Sergio Canales
|Monterrey
|6 goles
|4°
|German Berterame
|Monterrey
|6 goles
|5°
|Lucas Ocampos
|Monterrey
|5 goles