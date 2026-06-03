Lo que necesitas saber: El documental de Bukayo Saka se estrenará el 5 de junio en Disney+ en mercados internacionales.

Prepárense, fans del Arsenal. Antes de que Inglaterra debute en el Mundial 2026, Bukayo Saka estrenará su propio documental titulado ‘The Time Is Now’ en el que contará su historia; además de los goles o las victorias, hablará de esos momentos difíciles, como fallar aquel penal en la final de la Eurocopa 2020.

Y ojo, Bukayo no llega solo, Thierry Henry también participa en el documental. Juntos repasan toda la presión que hay dentro del mundo del futbol y cómo los errores hacen eco más allá del silbatazo final.

Captura de pantalla Reddit

¿Cuándo se estrena el documental de Bukayo Saka?

El documental de Bukayo Saka se estrenará el 5 de junio en Disney+ en mercados internacionales. Si andan en Estados Unidos, podrán disfrutar su estreno el 7 de junio a través de Fox y también estará disponible en Fox One. Por si andaban buscando algo que ver en junio, además del Mundial 2026.

“Esta película me ha dado la oportunidad de contar mi historia como nunca antes. La gente ve los goles y los partidos, pero no ve lo que hay detrás de escena, y parte de eso es mi red de apoyo, los mensajes de WhatsApp de las personas que estuvieron ahí mucho antes de todo esto y que han creído en mí en cada paso del camino”. Dijo Saka sobre la película.

Thierry Henry y el mensaje a Bukayo Saka

Seguramente recuerdan que en la final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia, Bukayo Saka, de tan solo 19 años, fue el encargado de cobrar el quinto penal para los ingleses, ese que les daba la oportunidad de alargar la tanda. Para su mala suerte, Gianluigi Donnarumma atajó su disparo y la Selección Italiana se coronó campeona.

Saka quedó devastado después de aquella falla; no solo era un penal, se le había escapado la oportunidad de ser campeón con Inglaterra, de ser el héroe del partido, todo apenas un suspiro de tiempo.

Captura de pantalla YouTube

Sin embargo, en aquel momento obscuro encontró apoyo y consuelo en Thierry Henry, quien le envió un mensaje por WhatsApp para ayudarlo a darle la vuelta a ese momento complicado.

El francés entiende muy bien lo oscuro que puede ser el fútbol. Durante muchos años sufrió depresión, incluso mientras estaba en la ‘cima’.

¿Por qué les contamos esto? Porque será una de las anécdotas que ambos contarán con más detalles en el documental.