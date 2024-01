Lo que necesitas saber: Desde que era un niño, Thierry Henry fue presionado por su padre para convertirse en futbolista.

Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, reveló que por muchos años de su vida sufrió depresión, sin embargo, nunca habló de su realidad porque la sociedad no estaba lista para escuchar todo lo que una figura como tan exitosa como él vivía.

Su historia es muy similar a la de Wayne Rooney, quien durante sus primeros años con el Manchester United, bebía hasta desmayarse para calmar la presión que sentía, nunca pidió ayuda porque le daba vergüenza y no quería decepcionar a nadie.

La depresión que sufrió Thierry Henry

Thierry Henry habló por primera vez de su depresión en un podcast británico llamado The Diary of a CEO. En donde reveló que muy pocas veces realmente disfrutó estar en una cancha de futbol y que en gran parte todo lo que hizo fue para conseguir la aprobación de su padre, quien nunca fue muy cariñoso con él.

“Estuve mintiendo durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir. A lo largo de mi carrera, probablemente pasé por períodos de depresión. Soy la persona que soy por esos momentos” Thierry Henry sobre su depresión

El francés es consiente de que en el mundo deportivo y particularmente en el futbol hay una especie de ‘prohibición’ a los jugadores de sufrir bajo un falso argumento de ‘lo tienen todo’, por eso sufrió muchos años en silencio y lejos de hablar de su realidad mentía sobre como se sentía realmente.

“Lo sabía antes, pero me estaba mintiendo a mí mismo. Tendemos a correr en lugar de afrontar nuestros problemas, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Intentamos mantenernos ocupados, intentamos evitar el problema o no pensar en él” Thierry Henry, campeón del mundo en Francia 1998

De acuerdo con los datos del gobierno, durante el 2023 en México se registró que aproximadamente 3.6 millones de personas padecen depresión, una cruda realidad que es la muestra de que la depresión afecta más de lo muchas personas creen.

La presión de su padre por el futbol

Antoine Henry, padre de Thierry, desde siempre tuvo muy claro lo que quería hacer con la vida de su hijo; convertirlo en un futbolista exitoso, sin embargo, nunca se detuvo a pensar si eso era lo que el pequeño francés deseaba y aunque su carrera dentro de la cancha sí fue exitosa el precio que le tocó pagar fue muy caro.

“Cuando era joven no recibía mucho cariño. La primera vez que mi padre me abrazó, me dijo: ‘este bebé será un gran jugador de fútbol’. A partir de entonces, fui programado para el éxito. Mi padre tomó el control total de mi cuerpo y fue difícil. Nunca estuve feliz cuando marqué. Siempre busqué su aprobación“ Thierry sobre la relación con su padre

Thierry conquistó al mundo cuando estaba dentro de la cancha, con sus jugadas, con sus goles y aunque desde afuera era admirado, él realmente no disfrutaba jugar, no disfrutaba anotar, lo único que quería era conseguir la aprobación de su padre, su realidad no era lo que aparentaba.

El punto de quiebre para el ex futbolista fue durante la pandemia de Covid 19, en aquel entonces era entrenador del Montreal de Canadá y su familia se encontraba en Francia, pasó casi un año sin verlos; “Lloraba casi todos los días sin motivo alguno, las lágrimas me salían”.

La salud mental en los deportistas

En los últimos años casos como el de Simone Biles, quien decidió renunciar a algunas competencias olímpicas para priorizar su salud mental fue muy criticado, gran parte de la opinión pública defendía el argumento de que los deportistas de antes no eran tan ‘débiles’.

Pero las constantes confesiones de esas figuras de antes demuestran todo lo contrario y que igual que los actuales atletas sentían presión, ansiedad, depresión y más, sin embargo, sufrían en silencio a solas, muchas veces, sin recibir la atención adecuada.

Thierry Henry, igual que Wayne Rooney, eran jugadores que aparentaban ser duros, esos futbolistas que disfrutaban fuera y dentro de la cancha, pero cada uno tenía que sobrevivir cada día a una lucha interna; solos y en silencio.

