Lo que necesitas saber: Marruecos acusó a Senegal ante la CAF de abandonar la final durante unos minutos.

La Confederación Africana de Futbol le quitó la Copa Africana de Naciones a Senegal y dársela a Marruecos. Sí, el campeonato que los marroquís no pudieron ganar en la cancha –con todo y las irregularidades que vimos en el partido– lo hicieron en el escritorio. Un verdadero es-cán-da-lo.

La final se jugó el 18 de enero del 2026 y en aquel partido, Senegal se llevó la victoria 1-0, pero Marruecos no se quedó conforme y se quejó ante la CAF. Sus quejas fueron escuchadas y les dieron la victoria 3-0.

Aunque con todo y el veredicto de la CAF, Marruecos no podrá celebrar la victoria en la cancha, como sí lo hizo Senegal.

Fotografía @GaindeYi vía X

¿Por qué le quitaron la Copa Africana a Senegal?

Marruecos acusó a Senegal ante la CAF de abandonar la final durante unos minutos. Según ellos, eso afectó el desarrollo del juego y la ‘moral’ de los jugadores marroquís.

Y es verdad, los senegaleses sí abandonaron la cancha después de que el árbitro les marcó un dudoso penal sobre Brahim Díaz en la recta final del partido. Después de unos minutos, Sadio Mané y el resto de sus compañeros, regresaron a la cancha para terminar el partido.

A final de cuentas, Brahim falló el penal y un minuto después, Pape Gueye marcó el gol que le dio la victoria a Senegal.

Y justamente ese fue el motivo que usó la CAF para quitarle la copa a Senegal. Los acusaron de violar el artículo 84 del Reglamento en el que se sanciona la incomparencencia o abandono de un partido.

Se estima la protesta presentada por la Federación de Marruecos.

presentada por la Federación de Marruecos. Se declara que la Federación de Senegal, mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

“En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)“. Se lee en el comunicado de la CAF.

Además de la victoria de Marruecos, la CAF le suavizó el castigo a Ismaël Saibari, quien originalmente había recibido una suspensión de dos partidos además de una multa de 100 mil dólares. Tras la apelación, Saibari se quedó solo con un partido de castigo y le perdonaron la multa.

Ahora, Marruecos se queda con la Copa Africana que tanto había deseado y que no pudo ganar en la cancha. Lo mejor de todo, para ellos, es que la CAF desestimó las mociones o peticiones anteriores, así que, seguramente no va a recibir más apelaciones de Senegal.