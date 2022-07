Los Steelers no sólo están cerrando la etapa de Big Ben como QB del equipo, una de las más grandes eras de la franquicia, también vienen nuevos cambios en todo el equipo, porque el Heinz Field dejaría de ser el nombre del estadio.

Desde 2001 fue la casa de los Steelers y fue construido sobre los cimientos del estadio anterior, el Three Rivers Stadium, así que, las ultimas glorias del equipo han sido con la marca de salsa catsup que compró los derechos del nombre en el estadio.

Foto: Getty Images

Peeeeeero, tomemos esto con calma porque los Steelers no se mudarán a otra casa ni tirarán el actual Heinz Field para construir uno nuevo, simplemente cambiarán el nombre del estadio porque Heinz no tiene más los derechos… ya no le pusieron lo divertido, aunque sea el jingle de otra marca de catsup.

Heinz dejará de ser el nombre oficial del estadio y seamos sinceros, es uno de los nombres más reconocibles de la actualidad en la NFL, por lo menos así será a partir de la temporada 2022 para los Steelers.

La cosa es que no todas son buenas noticias, porque a los fans de los Steelers no les gustará que el último partido de playoffs en el Heinz Field no sólo perdieron los acereros, sino que fueron derrotados por los Browns… algo nada agradable porque Cleveland tiene muy pocas victorias en postemporada.

Foto: Getty Images

¿Cuál será el nuevo nombre del estadio de los Steelers?

Andrew Fillipponi, reportero en Pittsburgh, dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter. Anunció que el Heinz Field dejará de llamarse de esa manera para ser ahora el Acrisure Stadium.

La firma de seguros ubicada en Michigan logró conseguir los derechos y ahora serán el nombre oficial del estadio de los Steelers. El anuncio oficial se dio este lunes 11 de julio por la noche.

Foto: Getty Images

Ben Roethlisberger ya se despidió de su amado Heinz Field

Todo lo que conoce Ben Roethlisberger en la NFL es ser jugador de los Steelers y jugar como local en el Heinz Field, por lo que, cuando se enteró del cambio se le rompió el kokoro y escribió unas cuantas palabras de despedida a la que fuera su casa.

“¡No puedo creerlo, no parece correcto ni real! ¡El hogar siempre será Heinz Field! ¡Nunca olvidaré el último juego y todos los increíbles fanáticos de FOREVER HEINZ!”, fue el entrañable mensaje del Big Ben, que hasta una lagrimita derramó mientras redactaba.

Foto: Getty Images