Así será el camino de Pato O’Ward en 2022 para acercarse a la Fórmula 1

Después de una exitosa participación en los test de Abu Dhabi, el mexicano Pato O’Ward dio un paso firme en la búsqueda de un asiento en Fórmula 1. Por ahora se mantendrá en IndyCar con Arrow McLaren pero ya se codea con Lando Norris y Daniel Ricciardo con la intención de dar el gran salto en un par de años.

Su llegada a las prácticas se dio a través de una apuesta con Zak Brown, CEO de McLaren, quien ahora tiene nuevos planes para el piloto regiomontano. Además de revelarlos, el directivo explicó que independientemente de la apuesta, su intención era saber si Pato cuenta con las habilidades de manejar ese tipo de monoplazas.

“Cada vez que pones a un piloto en tu auto de Fórmula 1, obtienes tan pocos días de prueba y tan pocos días de novato que solo vas a poner a alguien que lo convierte en una prueba significativa. Fue una pequeña recompensa, pero solo lo pondríamos en el coche para entender también lo capaz que es de conducir un coche de Fórmula 1“, explicó Brown a Racer.

Mientras Norris y Ricciardo siguen firmes en McLaren, Zak Brown reconoció que el desempeño de Pato O’Ward en Abu Dhabi superó las expectativas. Y sí, nos emocionó a todos con sus declaraciones:

“Hizo todo lo que queríamos que hiciera y esperábamos que hiciera. Fue extremadamente rápido y valiente, pero eso no nos sorprendió. Entonces, estábamos más mirando para ver cómo se adapta. ¿Cómo está su retroalimentación? Y todo eso, para su primera carrera en el coche de Fórmula 1, fue muy fuerte“, dijo el CEO.

