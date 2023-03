La inclusión de futbolistas extranjeras a la Liga MX Femenil puede o no gustar, pero no podemos negar que estamos disfrutando de mucha calidad. Monterrey se reforzó con la estadounidense Carlee Giammona para el Clausura 2023 y la mediocampista ofensiva se estrenó como goleadora en el Chivas vs Rayadas.

El partido pintaba para ser uno de los mejores de la Jornada 10 y no solo por los equipos en cuestión. Las Rayadas llegaron con 27 puntos y Chivas con 25, por lo que prácticamente se puso en juego el liderato del torneo.

Con esa idea en la mente, la ofensiva de ambas escuadras incluyó a sus mejores elementos disponibles. El ataque de las regias es el segundo más poderoso del Clausura 2023 y su lista de anotadoras creció con el primer tanto de Carlee Giammona en la Liga MX Femenil durante el Chivas vs Rayadas.

Carlee Giammona se estrenó como goleadora de Rayadas vs Chivas / Captura de pantalla

El descomunal disparo de Carlee Giammona en el Chivas vs Rayadas

A pesar de que los antecedentes del Chivas vs Rayadas están bastante parejos, el equipo regiomontano tiene una ligera ventaja. Con 16 enfrentamientos en la historia de la Liga MX Femenil, Monterrey ha ganado 7 por 5 del Rebaño y 4 empates.

El enfrentamiento 17 entre estos clubes comenzó con intensidad y el tremendo golazo de Carlee Giammona. La estadounidense tomó la pelota todavía lejos del área; sin embargo, demostró que tiene un golpeo digno de envidiar al colocarla en el ángulo, imposible para Blanca Félix.

El grito de gol estalló en territorio rojiblanco, pues a pesar de jugar fuera de casa, hubo muchos aficionados del Monterrey en el Chivas vs Rayadas.

Pero el Chivas vs Rayadas no iba a quedarse así. La segunda anotación llegó cortesía de Christina Burkenroad, quien aprovechó su 1.78 de estatura en un tiro de esquina y remató ante la falta de comunicación de sus rivales.

Blanca Félix y Casandra Montero buscaron la manera de impedir el remate. No obstante, terminaron chocando entre sí y el balón en el fondo de la red. Peeero en el futbol nada está escrito y el descuento de Chivas cayó con cabezazo de Damaris Godínez.