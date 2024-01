Lo que necesitas saber: Entre los títulos que Carlo Ancelotti ha ganado con el Real Madrid resaltan; dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y Supercopas de Europa.

Carlo Ancelotti renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 2026, decisión con la que dejó vestidos y alborotados a la Confederación Brasileña de Futbol y a la Selección de Brasil que ya lo esperaban como su nuevo entrenador, peeero no todas las esperanzas están perdidas, ya que el italiano le abrió la puerta a la ‘Verdeamarela’ en un futuro.

Aunque la verdad, ‘Carletto’ dijo muchas cosas que ilusionan y confunden a los brasileños, ya que también aseguró que el Madrid será su último banquillo, es más, hasta declaró que le gustaría seguir al frente varios años más, claro, si los resultados lo permiten.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid / Fotografía Getty Images

¿El Real Madrid será el último equipo de Ancelotti?

Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores más eficientes en la actualidad, tan solo con el Real Madrid ha conquistado diez títulos, por eso es que tiene contento a Florentino Pérez y todos los directivos merengues, que no dudaron en ofrecerle otros dos años de contrato para seguir ganando juntos.

Tanto así que, aunque Ancelotti acaba de firmar su extensión de contrato ya piensa en alargarlo hasta el 2028, otro par de años más en los que se ve al frente del conjunto ‘Merengue’ que tantas alegrías le ha dado.

“Es mi último banquillo, no sé si será ese año pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí” Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid

Eder Militao, Carlo Ancelotti y Casemiro / Fotografía Getty Images

Y eso no fue todo, el estratega italiano adelantó que podría retirarse de los banquillos con el Real Madrid, dentro de varios años, o al menos eso dio a entender con esa frase de “confirmo que es mi último banquillo”

Los títulos de Ancelotti con el Real Madrid

2 Champions League

2 Mundiales de Clubes

2 Supercopas de Europa

1 Liga de España

2 Copas del Rey

1 Supercopa de España

En otro dardo a la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti confirmó que las negociaciones con el Madrid fueron más que sencillas, ambas partes querían seguir juntas, así que solo fue cuestión de detalles para firmar la extensión de contrato.

“Estoy muy contento por la renovación, ha sido bastante sencilla. La hemos acordado entre los dos sin problemas ni dudas. Un acuerdo rápido y estoy muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid” Ancelotti sobre su renovación con el Real Madrid

Carlo Ancelotti / Fotografía Getty Images

Ancelotti no descarta a Brasil en un futuro

Carlo Ancelotti declaró su amor al Real Madrid y su principal deseo por quedarse varios años más en España, pero se dio el tiempo de agradecer el interés que mostró por él la Confederación Brasileña de Futbol y su presidente Enaldo Rodrigues, ese mismo que fue suspendido de su cargo como presidente por irregularidades en su proceso de elección.

Getty images

Aunque no descartó la posibilidad de tomar el mando de la ‘Verdeamarela’ cuando finalice su contrato con el Madrid; “Pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión“ declaró Ancelotti en rueda de prensa.

En fin, por ahora Brasil tendrá que seguir buscando un técnico que sea de la misma altura de ‘Carletto’, mientras él sigue conquistando Europa de la mano de sus pupilos ‘merengues’.

