"Se han dedicado a destruir al equipo": El 'recadito' de Carlos Hermosillo ante la crisis en Cruz Azul

Cruz Azul ha pasado por etapas complicadas y parece entrar a otra en el inicio del Clausura 2023, algo que no le gusta a la afición, ni a figuras del club como Carlos Hermosillo. El exfutbolista suele alzar la voz en los buenos y malos momentos del equipo, así que este no fue la excepción.

Aunque no es oficial, dice y se cuenta que Raúl ‘Potro’ Gutiérrez no seguirá al frente de La Máquina. Los resultados de la escuadra celeste habrían sido la razón para que la directiva decidiera despedir al director técnico; sin embargo, Carlos Hermosillo (y muchos más) cree que el problema de Cruz Azul es más grande que eso.

Cruz Azul es penúltimo en la tabla general de la Liga MX / Agencia Mexsport

El mensaje de Carlos Hermosillo a la directiva de Cruz Azul, con recadito al ‘Potro’

Más allá de criticar la actualidad de Cruz Azul, Carlos Hermosillo habla desde la postura de un aficionado. El exdelantero fue campeón con el club en el torneo Invierno 97, por lo que la sequía de títulos que terminó en 2021 fue tan larga para él, como para el resto de la afición.

No obstante, también le mandó un mensaje fuerte al ‘Potro’. Desde hace un buen rato se rumora que los refuerzos fueron elegidos e impuestos por la directiva y sin saber qué sucedió exactamente, Carlos Hermosillo criticó la calidad de los futbolistas contratados y que no han rendido con Cruz Azul.

Carlos Hermosillo con Cruz Azul en el torneo Invierno 97 / Agencia Mexsport

“Es vergonzoso lo que estamos viviendo, un punto de 15 disputados. Le va a costar o ya le costó a Raúl Gutiérrez. Yo sé que a veces uno tiene ganas de dirigir, pero habrá que ver cómo hay que dirigir; cuáles son los argumentos que te dan para dirigir y plasmar lo que tú quieres. Te dieron jugadores de medio pelo y si tú los escogiste, muy mal. Si tú los aceptaste, está peor.

“Estos hombres que dirigen a Cruz Azul no saben lo que hacen, están arrastrando el nombre de una institución tan importante; no nada más en lo futbolístico si no en todos los aspectos y la verdad es penoso. Vamos a ver cuánto aguantan estos hombres que se han dedicado a destruir un equipo con una historia muy importante. Todo en esta vida, bien lo dicen, se paga“, dijo Carlos Hermosillo en un largo video dirigido a Cruz Azul.

Ahora, la incógnita es sobre quién se quedará al frente del equipo y, sobre todo, si lograrán levantar para meterse a la Liguilla.

Arroz con lo mismo, ahora que van a decir, así venga Guardiola no va pasar nada, el armado del equipo da para estos resultados. Vamos afición con ye ustedes son lo mejor, saludos. pic.twitter.com/LxkUFFpagA — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) February 13, 2023