Carlos Sainz le tira a Drive to Survive: “Me decepcionó el capítulo de Ferrari”

La serie Drive to Survive ha sido un rotundo éxito alrededor del mundo y Netflix ha ganado muchos fanáticos gracias a los capítulos cargados de emoción, drama y una que otra polémica. Carlos Sainz, piloto de Ferrari y uno de los protagonistas de la serie, ha mostrado un poco su descontento.

Max Verstappen no fue el único en lanzar algunas críticas a Drive to Survive, de hecho, no le ha gustado algunas cosas que Netflix decidió plasmar en la tercera temporada y ya no aparecerá en una cuarta temporada de la serie, POR ACÁ te contamos la razón.

Carlos Sainz no ha tenido sus mejores temporadas con Ferrari, tiene 122.5 puntos y un total de tres podios. Con la escudería italiana, el español aspira a mucho, primero que nada, a recuperar el trono que en algún momento tuvo Ferrari en la Fórmula 1.

La famosa (y cara) marca del caballo no ha tenido buenas temporadas en la Fórmula 1, desde 2007 que uno de sus pilotos no es campeón y fue en ese mismo año que ganó el campeonato de constructores, así que no ha vivido sus mejores momentos en el circuito de las carreras.

Pero, a pesar de que la presión es mucha para todos, las cosas no son malas en Ferrari, o por lo menos eso dice Carlos Sainz, quien vive el día a día en la escudería y conoce las entrañas más profundas de todo el equipo de la Fórmula 1.

Carlos Sainz en desacuerdo con Drive to Survive sobre Ferreri

En una entrevista para GQ, le preguntaron a Carlos Sainz sobre sus impresiones de los capítulos de Drive to Survive y el piloto no se guardó ningún comentario, ni bueno ni malo, pero que sus palabras coinciden con algunas de las de Max Verstappen.

“El episodio de la tercera temporada sobre Ferrari no es tan bueno, y me decepcionó relativamente cuando lo vi porque Ferrari es mucho más genial, mucho más grande, mucho mejor, de lo que parece. Estábamos pasando por una mala racha y creo que todos los grandes equipos de todos los deportes pasan por años difíciles. Y ahora estamos en camino de regreso. Estamos haciendo todo lo posible para que este equipo vuelva a ser grandioso y vuelva a ser campeón, y creo que tenemos un ambiente de equipo realmente bueno con Charles y los ingenieros, y somos un serio contendiente para el futuro. Y quiero decir, es Ferrari , ¿a quién no le gusta Ferrari en la vida normal?“, dijo el español.

Este sí es buen chismecito, pues la popularidad de la Fórmula 1 ha alcanzado niveles insospechados y todo gracias a la serie Dirve to Survive de Netflix, peeeeeeeeero, aguas tío Netflix porque si Max Verstappen ya no quiere seguir, Carlos Sainz podría seguir sus paso.