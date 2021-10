Adiós chismecito: La razón por la que Max Verstappen ya no quiere aparecer en ‘Drive To Survive’

Chale: ‘Drive To Survive’ volverá a nuestras pantallas el próximo año con todo lo que ha acontecido durante 2021, pero Max Verstappen será más un ausente que un protagonista. Esto se debe a que de un tiempo para acá dejó de dar entrevistas para Netflix y este proyecto, que ha sido todo un éxito.

La cuarta temporada de la producción de Netflix se confirmó desde mediados de agosto. Esto nos garantizó acercamientos a la temporada 2021 y, por supuesto, a la vida de Checo Pérez en Red Bull como escudero de Verstappen.

Sin embargo, el neerlandés aseguró que no está interesado en darle más entrevistas a la plataforma. Y si bien no sabemos qué contenido se incluirá, podríamos ir descartando declaraciones sobre su lucha por el campeonato.

¿Por qué Verstappen quiere alejarse de ‘Drive To Survive’?

En entrevista con AP, Max Verstappen habló sobre ‘Drive To Survive’ y su reciente negativa. La mayoría de los pilotos y jefe de escudería ya pasaron por las cámaras y la producción, pero hay aspectos que salen a cuadro y que a él no le agradan.

“Entiendo que se necesita para incrementar la popularidad en América. Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe. Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad“, explicó el neerlandés.

En pocas palabras no le gusta el chismecito y si ya viste las primeras 3 temporadas de la serie en Netflix, seguramente sabes a qué momentos se refiere Max. Por ejemplo, en la primer temporada se habla de la rivalidad con Daniel Ricciardo cuando eran compañeros en Red Bull.

No obstante, independientemente de lo que pasó en aquellos años, los pilotos comparten una sólida amistad que supera la pista. Y ahora que incrementó la batalla por el campeonato con Lewis Hamilton, algunos Grandes Premios sí han tenido episodios por demás interesantes.

“Nos chocamos una vez cuando íbamos caminando, así que probablemente eso estará ahí“, indicó Max sobre sus roces con el británico. Es cierto que lo que ocurre con Verstappen podría ser de gran interés para los fans de ‘Drive To Survive’, aunque ahora podríamos quedarnos sin escuchar su opinión luego de encontronazos como el que tuvo lugar en Monza.