Ricardo ‘Tuca’ Ferretti cuenta con un fiel escudero y su nombre es Carlos Salcedo. Lo fichó durante su larga etapa en Tigres y lo volvió a pedir cuando fichó como estratega de Juárez, donde por cierto, no les fue muy bien. Ahora, como timonel de Cruz Azul se dice que ya hay un acuerdo para que el ‘Titán’ refuerce al equipo cementero.

El polémico Salcedo podría ser una solución a las ausencias del equipo cementero, pues así como van las cosas perderán a Ramiro Funes Mori y a Julio César ‘Cata’ Domínguez, de modo que Ferretti necesitará defensas centrales y uno de ellos es el ‘Titán’, pese a que no cuenta con los mejores antecedentes con la afición de Cruz Azul.

¿Carlos Salcedo se reencontrará con Ferretti en Cruz Azul? / Mexsport

Las veces que Salcedo se burló de Cruz Azul

Salcedo se ha metido en un montón de broncas por publicaciones de redes sociales, un terreno en el cual también le ha ido como en fériame sobre todo cuando tuvo malas actuaciones en Selección Mexicana y aquí recordamos las ocasiones en las cuales le tiró al que próximamente puede ser su siguiente equipo.

La remontada de Pumas

La “enemistad” entre Salcedo y Cruz Azul comenzó en la Copa por México 2020, el torneo amistoso que se disputó tras los momentos más complicados de la pandemia, en Ciudad Universitaria, donde Tigres fue eliminado por Cruz Azul en semifinales. Aquel partido terminó en un conato de bronca.

Meses después, Cruz Azul fue eliminado en semifinales de la Liga MX por Pumas, pese a que La Máquina había logrado una ventaja de 4-0 en el partido de ida. Cruz Azul la cruzazuleó y Salcedo disfrutó aquella derrota con emojis.

La burla de Carlos Salcedo

Me da pena perder con el equipo más salado

En la temporada regular del torneo Clausura 2021, Cruz Azul volvió a recetar a Tigres, como en la Copa por México, por lo cual Salcedo fue objeto de burlas, y Salcedo respondió a uno de esos comentarios con la siguiente frase:



“Créeme que sí me da pena perder contra el equipo más salado de los últimos 23 años”, compartió, en referencia a las más de dos década sin ganar el título de liga.

Salcedo llamó equipo salado a Cruz Azul

Cruz Azul campeón: “Me da risa”

Todos los males de Cruz Azul terminaron en 2021, después de ganar la final del Clausura 2021 ante Santos, y hubo varios aficionados de Cruz Azul que invocaron a Salcedo en rede sociales para presumirle el título, lo cual la causó gracia al ‘Titán’, según reconoció en una entrevista.

“No me arrepiento, me da risa cuando entro a redes sociales y me dicen ‘¡Toma, Cruz Azul campeón!’; digo ‘¡qué chingón que lo festejen!’”, dijo.

Ahora, el equipo del que se burló un poco, será al que tenga que defender en la cancha y de paso, seguramente, en redes sociales.