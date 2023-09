Lo que necesitas saber: En lo que va del toreo Cruz Azul solo ha ganado un partido de los nueve que se han jugado, hasta el momento.

Tal parece que la crisis de Cruz Azul no es tan grave para sus jugadores, como ellos mismos declaran, de ser así no se darían tiempo para irse de fiesta después de perder su sexto partido en la temporada 3-1 contra Querétaro o ¿Ustedes que piensan?

Y es que que la Máquina, que de máquina ya no tiene nada, se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla general con tan solo cinco puntos de los 27 posibles, con todo y eso, algunos de los jugadores se fueron a celebrar el cumpleaños de Carlos Salcedo con un fiestón que quedó en evidencia por fotos y videos que subió el artista encargado de amenizar el evento.

La fiesta de cumpleaños de Carlos Salcedo

Después de la vergonzosa y dolorosa derrota que sufrió Cruz Azul en el Estadio Azteca correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2023, Carlos Salcedo fue uno de los jugadores que dio la cara y afirmó que están pasando por un momento de ‘mierd*’, además de que le dolía el resultado por el compromiso de la afición.

Carlos Salcedo festejando su cumpleaños después de la derrota de Cruz Azul / Fotografía Chayin Rubio IG

También aseguró que sería una sería una “noche larga” para reflexionar sobre la actualidad de Cruz Azul y vaya que fue larga, pues después del partidos se fue a festejar su cumpleaños juntó con algunos de sus compañeros como Charly Rodríguez y Didier Cambindo, a pesar que su cumpleaños es hasta el 29 de septiembre.

Y de no ser por la ‘indiscreción’ de Chayín Rubio, un cantante de regional mexicano y amigo del ‘Titan’ nada se hubiera sabido, pero se le dio por subir fotos con el festejado y algunos de sus compañeros con lo que enfureció a la afición ‘Celeste’.

Carlos Salcedo no había compartido ninguna imagen o video de la fiesta, seguramente estaba esperando el momento adecuado para hacerlo y el problema no es que festeje su cumpleaños, es que digamos, no era el momento adecuado para que todos se enteraran que anduvo de fiesta.

Sobre todo para la afición que seguramente paso un rato horrible, sentados en el Estadio Azteca o en sus casas 90 minutos viendo como Cruz Azul se moría de nada y es que desde hace varios años dejó de ser aquella ‘Máquina’ de goles o de triunfos de hace muchos años, ahora es un equipo que acumula derrotas y varias vergüenzas.

Fiesta de cumpleaños de Carlos Salcedo / Fotografía Chpulgarin IG Charly Rodríguez en la fiesta de Carlos Salcedo / Fotografía Chpulgarin IG

Los números son fríos en lo que va del Apertura 2023, los ‘Celestes’ se ubican en el penúltimo lugar de la tabla general con seis derrotas, dos empates y apenas una victoria. En los nueve partidos que se han disputado llevan 10 goles a favor y 18 en contra.

¿Qué dice Cruz Azul de la fiesta?

Cruz Azul ofreció una conferencia de prensa para pedirle disculpas a la afición por su mal momento, fue ahí cuando se le cuestionó a Ignacio Rivero, uno de los jugadores presentes, sobre la fiesta de Carlos Salcedo y aseguró que él no tenía ni idea.

“La verdad me enteré hace unas horas, el día de mañana tocaremos ese tema porque es algo que no estaba previsto. Cada uno es responsable de lo que hace en su vida privada, estamos conscientes de la situación” Ignacio Rivero sobre la fiesta de Carlos Salcedo

En fin, los problemas dentro y fuera de la cancha están muy lejos de terminar en Cruz Azul.

