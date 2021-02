¡Lo convencieron! Carlos Vela aparecerá en la prelista para los Juegos Olímpicos de Tokio

Quién lo diría… La novela entre Carlos Vela y la Selección Mexicana vive un nuevo episodio de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues todo apunta a que el atacante será tomado en cuenta por el DT Jaime Lozano.

Antes de cada justa, el técnico en turno tiene que entregar una prelista conformada por 62 jugadores; cada elemento da su autorización para que se le incorpore. Y sí, Vela aparece en la de este año.

De acuerdo con información de ESPN, el listado ya está en manos del Comité Olímpico Mexicano y además de Carlos Vela, Raúl Jiménez e Hirving Lozano también podrían ir a los Juegos con la Selección Mexicana.

La mayoría de los elementos deben ser menores a 23 años de edad y se permite la participación de refuerzos, entre los que estaría Vela.

Otros “guiños” de Vela a la Selección

Los episodios recientes de esta novela se escribieron luego de que Carlos Vela asegurara que quería colaborar con el técnico Gerardo Martino. Sin embargo, esto no quería decir que aceptaría jugar con la Selección Mayor.

“Que uno diga las cosas claras no quiere decir que uno sea mala persona. No es cerrar la puerta, ni odio a la Selección. Quiero ayudar desde otro lado. No estoy peleado con él (Martino)“, argumentó Vela en entrevista con TUDN.

Ver en YouTube

Casi de inmediato, hubo nuevas declaraciones de Carlos Vela, pero más específicas sobre los Juegos Olímpicos. En entrevista con GQ, afirmó que asistir a Tokio 2020 sería una gran oportunidad.

“No se me ha planteado participar en los Juegos Olímpicos. Claro que sería bonito estar. Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte“, comentó en enero de 2020.

Gerardo Martino respondió contundente. Más allá de considerarlo para aspectos dentro o fuera de la cancha, el estratega explicó que el jugador no podía apartar a un combinado azteca y acudir a otro sólo porque se trataba de la justa olímpica.

No obstante, todo indica que esa será la decisión de Vela. El Preolímpico de Concacaf se llevará a cabo a partir del próximo 18 de marzo y si todo sale bien, podríamos ver al polémico delantero en Tokio.