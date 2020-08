El 2020 se empeña en privarnos del talento de Carlos Vela en la MLS. El mexicano volvió a la actividad con el LAFC para el partido contra el Galaxy en otra edición más del clásico del tráfico, sin embargo, tuvo que salir del terreno de juego debido a una lesión antes de cumplirse la hora de partido, en el cual se impuso el Galaxy 2-0.

A los 55 minutos, el delantero mexicano recibió el balón por el callejón izquierdo del área, controló un balón de rutina con la parte externa del pie izquierdo (el de la magia), cuando de plano Vela se detuvo y exhibió dolor en la rodilla izquierda.

La buena señal, aparentemente, es que Vela salió de la cancha por su propio pie, aunque rengueando, y así también caminó hacia la banca de su equipo, en compañía del cuerpo médico, para terminar de ser evaluado.

🚨🚨 El momento de la lesión de Carlos Vela #LAFC 🤕 pic.twitter.com/E88a2BpUik — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) August 22, 2020

¿Qué podría tener Vela?

Vela se tocó la parte interna de la rodilla, por debajo de la rótula, zona en la que se encuentran los meniscos, por lo cual ésta sería una de las primeras teorías, a falta de las pruebas y estudios a los que el mexicano sea sometido en las próximas horas.

Otra de las opciones y que sería más grave, son los ligamentos cruzados, aunque por la forma en la que se dio la jugada de la lesión, sería poco probable, pues no hubo un movimiento brusco en la rodilla, por lo que es más posible una distensión.

Vela se une a Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no fue convocado al juego debido a que sigue en fase de recuperación tras sufrir una lesión en la pantorrilla durante el MLS is Back.

Poca actividad

En lo que va del año, Vela sólo había disputado las dos primeras fechas de la temporada regular de la MLS, entre febrero y marzo. El exjugador de la Real Sociedad no participó en el torneo especial MLS is Back, por precaución para no contagiarse de coronavirus y no complicar el embarazo de su pareja.