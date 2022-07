Estamos muy cerca de que se juegue una nueva edición del ahora llamado clásico de “El Tráfico” entre Los Angeles FC y el LA Galaxy. Es por eso que Carlos Vela no se guardó nada al hablar sobre el enfrentamiento entre mexicanos con ‘Chicharito’.

Resulta que aunque conocemos de sobra que existe una gran relación entre ambos futbolistas mexicanos, para Vela no hay de otra, si un jugador tiene el escudo del Galaxy, le importa poco de quién se trate: se convierte automáticamente en su rival y la buena relación se ponen en pausa.

Carlos Vela habló en conferencia de prensa a un día de que se dispute el encuentro, el cual tendrá un sabor muy especial por la reciente llegada de grandes figuras como Giorgio Chiellini o Gareth Bale, aunque parece difícil que ellos estén presentes en la cancha.

De igual manera el delantero azteca tuvo presente el paso de Zlatan Ibrahimović en el Galaxy, pero dejó claro que no le importa si él volviera a vestir la camiseta del ahora archirrival de su equipo, o que ‘Chicharito’ esté enfrente, él advierte que buscará hacerles “daño”.

Así mismo, Carlos Vela habló sobre su estado físico, pues no jugó el más reciente partido del LAFC y por ahí se puso en duda que pudiera estar presente en el nuevo derby.

Aseguró que a menos que le sea imposible porque de plano le corten la pierna, no habrá fuerza en este mundo que le impida estar en la cancha del Banc of California Stadium.

“Me encuentro bien, ciento por ciento listo para el partido. Tuve una molestia en estos días por eso no pude viajar con el equipo a Vancouver. Pero, como siempre digo, este partido, a menos que no pueda más o que me corten la pierna, voy a estar disponible y listo para ayudar a mi equipo y dar el máximo contra el Galaxy“

Respondió a la pregunta sobre su estado físico