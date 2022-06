LAFC domina la Conferencia del Oeste en la MLS y sin embargo, la mejor versión del equipo angelino apenas parece que comenzará, luego de confirmarse que el galés, Gareth Bale, se unirá al equipo junto con Giorgio Chiellini.

Tanto el exjugador del Real Madrid como el de la Juventus, prometen una nueva era en la franquicia angelina junto al mexicano Carlos Vela, quien es el ícono de esta franquicia, que si bien ha ganado afición en Estados Unidos y en México, aún carece de títulos.

LAFC ya ganó la primera batalla mediática

La llegada de Bale y Chiellini, ilusionan a la afición del LAFC, que de entrada le han ganado la batalla mediática a su acérrimo rival, el Galaxy, que históricamente ha sido el equipo de las estrellas en la MLS, al fichar en las últimas décadas a David Beckham, Steven Gerrard y Zlatan Ibrahimovic, pero que ha dejado sin cobijo a ‘Chicharito’ en las últimas temporadas.

Sin embargo, Carlos Vela aceptó que estos fichajes deben reflejarse en títulos para que la inversión del club valga la pena. “Entre más altas sean las expectativas, más presión. Hay que demostrar el gran equipo que estamos haciendo porque nadie se va a conformar con menos que el campeonato”, manifestó el mexicano, de acuerdo con declaraciones a ESPN.

Getty Images

Bale, Chiellini y Vela, las apuestas del nuevo proyecto

Antes de la llegada de Bale, LAFC ya era líder de la MLS, con 33 puntos en 16 jornadas (sólo tres derrotas). Para la segunda parte del campeonato, el equipo angelino ya contará con Gareth Bale, quien terminó contrato con Real Madrid y de quien se espera haga una buena mancuerna con Vela en la ofensiva.

Con Chiellini, LAFC aspira a ser la mejor defensiva (ya está entre las primeras tres) y el proyecto del equipo no sólo apunta hacia el cierre de la actual temporada, sino para la siguiente temporada, por lo cual, Vela renovará contrato por lo menos un año más para buscar ese primer título, el pase a la Concachampions y el boleto al Mundial de Clubes.

“Hasta que no gane un título, no me quiero ir de aquí, y ojalá pueda ser este año… El equipo era favorito antes de las últimas incorporaciones. Ahora con los jugadores que se están incorporando, hacen ilusionar aún más a la gente y al equipo”, manifestó.

Foto: Getty Images

LAFC jugó su primera temporada en la MLS en 2018, y Carlos Vela se convirtió el primer fichaje mediático. Fue líder de la Conferencia Oeste de la MLS en 2019, pero cayó en la final de la conferencia ante Seattle Sounders.