Caso cerrado… punto final… next… llámale como gustes, el chiste es que Carlos Vela nomás no vuelve a la Selección Mexicana por nada del mundo. Él mismo lo dejó claro en su más reciente declaración al respecto.

El delantero del LAFC platicó con un histórico del futbol mexicano: Carlos Hermosillo. La conversacion fue parte de una entrevista para Telemundo Deportes, y obviamente salió a flote el tema de su posible regreso (o no) a la Selección Nacional.

Foto: Getty

Ya no hay forma de que Carlos Vela regrese a la Selección Mexicana

Y es que cómo negar que Carlos Vela está en un gran momento en la MLS (pregúntenle a los jugadores que representaron a la Liga MX en el All Star Game si no es cierto), y curiosamente la Selección Mexicana anda adoleciendo de gol a unos meses de que se celebre el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el ex del Arsenal no dudó en responder que ese capítulo está cerrado. A la pregunta de qué podría hacerse para volver a verlo vestido de verde, respondió que “ya no se puede hacer nada”.

Foto: Getty

Carlos Hermosillo le comentó entonces que lo ve en un gran nivel físico y futbolísitico, así que podría aportar mucho al Tri. Sin embargo, Vela respondió que la decisión está tomada porque está donde quiere estar.

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no quieres estar” (tssss).

Foto: Getty

“Es mejor no estorbar”

Para Carlos Vela, cuando no estás chido en un lugar, tienes que hacerte a un lado a pesar de que eso pueda ser mal visto por los demás.

“En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Te hacen estar en mejor tranquilidad. Puedo decidir; yo creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100 por ciento en un lado es mejor no estorbar“.

Ni hablar, no es no y queda claro que el delantero de Los Ángeles no piensa volver.