Caros Vela regresó con el LAFC y le marcó un golazo de globito al Galaxy

Después de casi tres meses ausente, el mexicano Carlos Vela regresó a las canchas con el LAFC en el clásico del El Tráfico contra el Galaxy, y se hizo notar a su manera, pues ingresó de cambio para disputar los últimos 18 minutos, lapso suficiente para marcar un golazo en el cierre del juego.

Vela se lesionó uno de los ligamentos laterales de la rodilla izquierda y aunque el primer pronóstico indicaba que volvería a competencia en un mes, al final fueron tres y en esta semana se reintegró a los entrenamientos del club, por lo que el técnico Bob Bradley había adelantado que el mexicano tendría acción este fin de semana.

Vela arrancó el partido entre los suplentes e ingresó a los 72 minutos y se esperaba que pudiera coincidir con Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no la pasa del todo bien con el Galaxy, sin embargo, el exjugador del Sevilla se perdió el partido por lesión.

Cuando Vela ingresó al juego, el LAFC ya ganaba por la mínima diferencia tras el gol de Danny Musovski a los 58 minutos y el Galaxy jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Giancarlo González desde los 25 minutos, por lo que las condiciones se dieron para que Vela ingresara sin tanta presión.

Vela se encargó de sentenciar al Galaxy en el tiempo agregado tras recibir un balón de Bradley Wright- Phillips y ante la salida del arquero del Galaxy definió con un globito, a lo Vela.

CARLOS VELA IN HIS RETURN!

Of course he scores and in El Trafico no less. #LAFCvLA pic.twitter.com/jmwbigccPk

— Major League Soccer (@MLS) October 25, 2020