¡Colts sin QB! Carson Wentz se perderá entre 5 y 12 semanas por una cirugía en el pie

Aún no arranca la temporada de NFL, es más no comienzan los juegos de pretemporada y los Colts ya tienen un problemón de aquellos. Se quedaron sin QB titular y eso que acaba de llegar, Carson Wentz no podrá estar en el inicio de temporada -posiblemente un poco más- por lesión.

Una cirugía es a la que se someterá Carson Wentz, así que los Colts no podrán a su flamante QB y se perderá gran parte de la temporada, pues las semanas que estará de baja de la plantilla son entre 5 a 12 semanas, contando que el campeonato tiene 17 partidos.

En el escenario más pesimista para los Colts, Carson regresaría en la semana 12 de la NFL, en octubre, ya con la temporada más que avanzada y con pocas posibilidades de recomponer el camino (si es que los Colts tienen récord perdedor) o de mantener la racha positiva (si es que los Colts sortean satisfactoriamente la campaña).

Wentz sufrió una lesión en el pie -por la que se irá a cirugía- el jueves de la semana pasada y tuvo reuniones con el especialista en lesiones en los pies, el Dr. Robert Anderson y optaron por la decisión de la intervención quirúrgica.

¿Qué dieron los Colts a los Eagles por Carson Wentz?

Parece que, con la lesión de Carson Wentz, la transacción ya no les salió a los Colts, pues por el QB dieron una selección de tercera ronda de 2021 y una selección de segunda ronda para el Draft de 2022, pero se protegieron muy bien los de Indianapolis, pues conocían la tendencia a lesionarse del mariscal de campo.

Dentro del cambio, había una opción de que la selección de segunda ronda podría ser una de primera ronda, sólo si el QB jugaba el 75% de las jugadas de los Colts en la temporada que está por iniciar o la otra opción era que estuviera en el 70% de las jugadas y que los Colts vayan a playoffs, así que Eagles no tendrán su selección de primera ronda.

¿Qué opciones tienen los Colts para suplir al QB?

No por nada los equipos de la NFL tienen hasta cuatro o más jugadores por posición, ya que las lesiones son impredecibles y tienen que asegurar que no se ponga en riesgo la temporada, desafortunadamente, los QB suplentes no tienen la misma calidad como el titular y es obvio.

3 mariscales de campo son los que tienen disponibles los Colts, Jacob Eason es el QB que en teoría y en la práctica sería el que tomaría el lugar de Carson Wentz. Brett Hundley y Sam Ehlinger son las otras 2 opciones que puede tener el entrenador en jefe, Frank Reich para tratar de suplir a Carson.