Draft, agencia libre y las fechas que debes saber de la próxima temporada de la NFL

Con Tom Brady y Tampa Bay Buccaneers como campeones del Super Bowl LV se cerró la temporada 2020 de la NFL y aunque nos faltan algunos meses para volver a disfrutar un partido, todo lo que envuelve a la campaña 2021 comienza antes de lo pensado.

Puede que los partidos oficialmente comiencen hasta septiembre, pero la temporada 2021 inicia mucho antes con la agencia libre, el Draft 2021 y algunos cambios que se puedan suscitar entre los equipos participantes.

Grandes cambios nos esperan para la nueva temporada y no sólo en cuanto a los jugadores, sino también en el calendario que podría sufrir modificaciones. Podemos decirles que el año comienza el 17 de marzo.

Corrected version of the tentative 2021 league calendar sent by the NFLPA shows the tag window would close March 9. Again, all subject to change. pic.twitter.com/iWmBuf85qL

— Tom Pelissero (@TomPelissero) November 18, 2020