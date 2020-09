Lo que para algunos es un paso histórico dentro del deporte, otros lo consideran como algo ‘injustificado’. Recientemente se anunció que las selecciones varoniles y femeniles de Inglaterra ganarán lo mismo (tal y como ya pasó con la Selección de Brasil), siendo un paso al frente rumbo a la igualdad pero a Casey Stoney, entrenadora del Manchester United Femenil, no le pareció del todo correcto.

Después de años y años de lucha, el futbol femenil está consiguiendo algo histórico y es que por fin las jugadoras podrán ganar lo mismo que los hombres, siendo algo que por ejemplo en Estados Unidos no se ha podido conseguir y que en Inglaterra ya es una realidad… pero la DT del Manchester United Femenil no está muy de acuerdo ya que las mujeres no generan los mismos ingresos.

¿Qué dijo la DT del Manchester United acerca de la igualdad salarial?

Casey Stoney, quien jugó hace unos años en clubes como Arsenal, Chelsea y Liverpool, habló en entrevista para ‘Sky Sports‘ donde dijo todo lo que pensaba acerca de la igualdad salarial en las Selecciones de Inglaterra, donde se le hace algo muy bueno y digno de aplaudir aunque no cree que esté justificado, pues poca gente ve el futbol femenil y no generan los mimos ingresos.

“Es algo positivo, soy realista en términos de igualdad y creo que te deben pagar lo mismo cuando obtienes los mismo ingresos. Y no es el caso. Hasta que tengamos más gente en las gradas, más ingresos, más dinero por publicidad, entonces podremos empezar a hablar de igualdad salarial”, comentó Casey Stoney.

Stoney considera que los salarios entre hombres y mujeres no pueden ser iguales y es que los hombres llegan a ganar hasta 200 mil libras a la semana, hecho que no se podría emular con las mujeres, pues en las gradas siempre hay poca gente, no hay tanta euforia por sus partidos y a la postre, en términos de publicidad no generan grandes ingresos.

“Miras algunos de los salarios de los hombres y son de 200 mil libras a la semana (225 mil euros). ¿Cómo puede justificar eso el futbol femenino cuando tenemos entre 3 mil y 5 mil personas en las gradas? Necesitamos invertir más dinero, conseguir más público en los estadios, asegurándonos de que los partidos sean más visibles”, comentó la DT del Manchester United Femenil.

Finalmente, Casey Stoney, DT del Manchester United Femenil, comentó que todo lo que dijo es una opinión muy personal, pues ella ya jugó profesionalmente y sabe lo que se vive dentro y fuera de la cancha, además de lo que rodea al futbol femenil, por lo que aunque apoya la decisión tomada, cree que hay muchas cosas que se pueden mejorar para justificar dicha acción.

“Estoy hablando por mí misma. Esa es mi opinión después de haber estado en la competición al más alto nivel durante mucho tiempo. Entonces solíamos pagar por jugar. Es una visión muy personal, pero creo que es una visión realista”, sentenció la DT del Manchester United Femenil.