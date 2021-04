Ceci Santiago, la portera que se abrió camino con las huellas de Miguel Calero

Aurora Cecilia Santiago es la portera más experimentada en el futbol mexicano. Cualquiera que revise su trayectoria podría imaginar que la mexiquense es una jugadora veterana, sin embargo en octubre del 2021 cumplirá 27 años.

Santiago nació en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. A causa de las escasas oportunidades de trabajo, muchos de sus pobladores se desplazan a diario a la Ciudad de México y en su caso, el desarrollo futbolístico también se dio en la capital, con el equipo Laguna, uno de los primeros equipos femeniles con estructura y dirigido por Mercedes Rodríguez, una de las pioneras del futbol femenil en México.

Ceci Santiago, la portera más joven en un Mundial

En sus inicios, Santiago jugaba en cancha, con niños, que a veces la ignoraban en los partidos, de modo que no le pasaban el balón. Ya con el Laguna, llegó la oportunidad de jugar en el arco tras la lesión de la portera titular, y gracias a su estatura (1.74), combinada con su agilidad, se le facilitó la posición y decidió quedarse en el arco. “Mi papá me tiró de a loca, decía que era una posición muy arriesgada”.

Sin embargo, a los 16 años no sólo se convirtió en la arquera de la Selección Mexicana, sino en la portera mexicana más joven en disputar una Copa del Mundo, en Alemania 2016 y hasta la fecha suma cinco Mundiales en diferentes categorías, entre Selección Mayor, Sub 20 y Sub 17.

Le generación que se abrió paso fuera de México

Al no existir una liga profesional en México, Ceci tuvo que tocar puertas fuera de México, como en su momento lo hizo Maribel González, Charlyn Corral, Nayeli Rangel, entre otras jugadoras.

En el caso de Ceci, las oportunidades se dieron en Estados Unidos y en Chipre, antes de que en México iniciara la Liga MX Femenil. Si bien muchas futbolistas carecen de patrocinios, Santiago ha encontrado oportunidades con marcas de guantes de porteros, que le dieron oportunidad de convivir con porteros varoniles de Primera División, como José de Jesús Corona.

Sin embargo, quien marcó la trayectoria de Santiago fue Miguel Calero, a quien tuvo oportunidad de ver en entrenamientos y en partidos, gracias a que cada año viajaba a Pachuca para participar en un torneo. “Lo veía entrenar a nivel de cancha y me quedaba impactada porque era un mostruo. Lo veía y decía: yo quiero ser como él”.

El nuevo reto de Ceci Santiago en Europa

Santiago fue la arquera de confianza durante la era de Leonardo Cuéllar en el Tri y cuando el estratega firmó con América, no dudó en llevarla a Coapa, sin embargo, en 2019 decidió salir de la zona de confort para ir a Países Bajos con el PSV Eindhoven.

Hasta antes de irse a Europa, Ceci había sido blanco de críticas, pues se consideraba que la arquera de la Selección Mexicana estaba estancada. En Países Bajos, Santiago ha encontrado una nueva metodología de entrenamiento, aunque sus oportunidad de juego son escasas.

Siempre acostumbrada a ser la titular en cualquier equipo, la mexiquense se ha visto obligada a pelear por las oportunidades y lejos de darse por vencida, está por completar su segunda temporada para buscar la sexta Copa del Mundo en su historial, aunque la competencia en México ahora es mayor ante el desarrollo de las nuevas generaciones de la Liga MX Femenil.