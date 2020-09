El receso para el Miami Heat ha terminado, pues después de siete juegos ya salió su rival para la Final de la Conferencia Este, la cual iniciará el próximo domingo en la burbuja de Orlando contra los Boston Celtics que se impusieron el séptimo juego 92-87 sobre los Toronto Raptors.

De esta manera, el vigente campeón de la NBA, Toronto, no podrá refrendar su título, aunque superó las expectativas, pues al perder a Kawhi Leonard al final de la temporada pasada.

Miami llegará a la Final mucho más descansado, pues definió la serie de la primera ronda en sólo cuatro juegos ante los Peacers, y necesitó cinco para despachar a los Bucks para un total de nueve juegos. En tanto, Boston echó a los 76ers en cuatro juegos, pero se agotó con los siete juegos contra los Raptors, de modo que llega a la final con 11 juegos en las espaldas.

Boston y Toronto protagonizaron una serie sumamente pareja. Los Celtics tuvieron la serie 2-0 a su favor, pero Toronto lo empató en los siguientes dos partidos, para después repartirse las victorias y obligar al séptimo partido, mientras que el Heat descasaba desde el lunes, cuando echó a los Bucks.

Jayson Tatum aportó triple doble con 29 puntos, 12 rebotes y siete asistencias. Fred Vanvleet dio la cara por los Raptors con 17 puntos, dos rebotes y seis asistencias.

Jaylen & Jayson leading the @celtics halfway through G7! #NBAPlayoffs

Brown: 15 PTS, 3 STL

Tatum: 11 PTS, 8 REB, 4 AST

WIN or GO HOME GAME 7 on TNT pic.twitter.com/nuvYkCKyvt

— NBA (@NBA) September 12, 2020