Lo que necesitas saber: 'El Chino' Huerta es el único integrante de su familia a quien le gusta el futbol

César ‘El Chino’ Huerta cumplió el sueño de llegar a la Selección Mexicana y el siguiente paso es Europa. Por su cabello rizado y por su posición en la cancha, Huerta ha recibido el apodo del ‘Salah mexicano’, y aunque le costó trabajo alcanzar estabilidad en Chivas, en Pumas ha encontrado su lugar, y hoy es un jugador desequilibrante.

Huerta llegó al conjunto universitario en 2022 con un perfil bajo y con un rol secundario y hasta suplente, sin embargo, se hizo espacio entre varios extranjeros y destacó en aquellos momentos complicados del club felino, durante la era de Rafa Puente Junior, y es que su historia está marcada desde la infancia, con su madre, su máxima inspiración.

Chino Huerta fue llamado a la Selección / Mexsport

¿Quién es Cesar ‘El Chino’ Huerta?

César Saúl Huerta Valera nació el 3 de diciembre del años 2000 en Guadalajara Jalisco, tiene tres hermanos en una familia a la que no le gustaba el futbol, aunque ahora suelen estar presentes para apoyarlo en su camino hacia el siguiente sueño. “Tengo tres hermanos y soy el único al que le gusta el futbol”.

Huerta comenzó a jugar desde muy pequeño con sus compañeros del kinder, y luego luego acaparó la atención de su maestro de educación física, quien era entrenador en una academia de futbol, por lo cual lo invitó a formar parte del equipo y así comenzó su formación.

Chino Huerta y sus hermanos

Su madre, máxima inspiración

‘El Chino’ Huerta ha confesado que se enamoró por completo del futbol y se trazó el sueño de ser jugador profesional el día en que fue por primera vez a un estadio y fue en el Jalisco. Su formación estuvo marcada por varios sacrificios, pues sus padres no siempre tenían dinero para pagar los pasajes de él y de sus hermanos.

Sin embargo, su madre hizo varios sacrificios para llevar a Cesar a los entrenamientos. “Mi mamá se ha llevado toda la chinga de estar atrás de mí con mis dos hermanos más chicos”.

“Si a veces no quiero entrenar más, la recuerdo y me da el impulso. Es el recuerdo de mi mamá embarazada, con mi hermano en brazos y yo en la carriola llevándome a entrenar en las tardes durante los traslados en los camiones y eso me impactó. Bien mi mamá pudo decir que estaba cansada, pero nunca bajó los brazos. Ahora me mentalizo que, si me pudo sacar adelante, yo puedo cumplir mis sueños”, indica.

César Huerta llegó a Pumas en 2022 / Mexsport

Europa, el siguiente sueño de ‘El Chino’ Huerta

El siguiente objetivo de ‘El Chino’ Huerta es Europa, por lo cual considera que el hecho de jugar con tantos jugadores extranjeros, tanto como rivales como con compañeros, es una motivación.

“Crecí con mis dos padres y no tenía ni para los camiones y mis papás se las arreglaban, entonces ahora que pude cumplir mi sueño de jugar en Primera, me siento bendecido y día a día me levanto con la mentalidad de crecer y que, si llegué a primera, puedo cumplir mis sueños de estar en Europa, en selección y eso me mantiene soñando”. dijo.

