Lo que necesitas saber: Después de hacerse mil simulaciones con datos y estadísticas reales, PSG quedó con más posibilidades de ganar la Champions que el Barcelona

¡Ya salió la sopa sobre quién ganará la Champions League en el 2024! Una super computadora hizo una predicción sobre los equipos que tienen más opciones de ganar la edición 2023-24, la última que se juega con el actual formato, y el resultado apunta a que Manchester City será bicampeón, siempre y cuando el Real Madrid se lo permita.

El sitio OCB Scores hizo mil simulaciones en SuperComputer, según Four Four Two, tomando en cuenta información sobre el desempeño real de los equipos, entre ellos la posición en su respectiva liga, así como estadísticas en la actual edición de la Champions League y datos históricos en competencias europeas y el resultado salió favorable al Manchester City.

Manchester City Erling Haaland

Manchester City, el equipo con más opciones de ganar la Champions

De las mil simulaciones realizadas por la súper computadora, Manchester City salió ganador en 325 ocasiones, lo cual arroja un porcentaje de 32.5%, de modo que podría ser el noveno equipo en conquistar un bicampeonato y el tercer equipo inglés en lograr títulos consecutivos después de Liverpool y Nottingham.

Manchester City superó la fase de grupos de la Champions League con marca perfecta (seis triunfos en seis partidos) y en cada juego marcó tres goles. En la temporada pasada, los Citizens conquistaron la Champions League, FA Cup y Premier League.

Manchester City campeón de la Champions

¿Qué otros equipos pueden ganar la Champions League?

Real Madrid es el segundo equipo con el mayor número de probabilidades de ganar la Champions League es el Real Madrid, que ganó en el 17.9% de las simulaciones, es decir, casi la mitad de las probabilidades que tiene Manchester City, mientras que el tercer equipo con los registros más altos es el Inter de Milán, con el 12.1%.

Fotografía Mexsport

Abajo de estos equipos se encuentra Bayern Munich, con el 10.1% y el top cinco se cierra con Arsenal, que en su regreso a la Champions League después de seis años, con el 7.6%

Si preguntas por el Barcelona, tenemos que decirte que el PSG tiene más posibilidades de ganar la Champions. Los catalanes tienen 2.8% de probabilidades y mientras que el equipo francés tiene 4.8%.

Equipo Probabilidades Manchester City 32.5% Real Madrid 17.9% Inter de Milán 12.1% Bayern Munich 10.1% Arsenal 7.6%

