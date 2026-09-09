Lo que necesitas saber:

TNT Sports y HBO Max tendrán los derechos de transmisión por último año

¡Llegaron las noches mágicas de la Champions League! El torneo más importante del mundo a nivel de clubes comienza esta semana con la primera jornada de la fase de liga (que sustituye a la fase de grupos), la cual se extenderá por tres días, en los cuales tendremos seis partidos al día, lo mejor es que habrá mexicanos involucrados, así que acá te va la agenda de la Champions, con horarios y transmisiones. 

Arsenal en la Champions League
Arsenal en la Champions League

Toma en cuenta que en cada día la actividad inicia desde las 10:45 horas, tiempo del centro de México, con dos partidos, mientras que el horario estelar es el de las 13:00, en el cual habrá cuatro partidos.

Además, este es el último año de la Champions League con TNT Sports y HBO, pues el siguiente año la Champions regresa a ESPN y a Paramount.

Agenda Champions League: Jueves 10 de septiembre

La primera jornada de la fase de liga de la Champions League se cierra con el debut del Como, el equipo italiano dirigido por Cesc Fábregas, además de la presentación de Bayern Munich, que recibe al Bodo, uno de los equipos ‘Cenicienta’ de la pasada edición.

PartidoHoraTV
PSV Eindhoven vs Shaktar10:45Fox One
Fenerbahce vs Roma10:45HBO Max y TNT Sports
Manchester United vs Sabah13:00HBO Max y TNT Sports
Bayern Munich vs Bodo13:00Fox One
Slavia Praga vs Lens13:00Fox One y Fox
Como vs Leipzig13:00HBO Max
Aficionados del Bodo Glimt
Aficionados del Bodo Glimt / FB Bodo

Resultados del martes 8 de septiembre

Resultados
Brujas 2-3 Aston Villa
AEK 1-0 LASK Linz
Real Madrid 2-1 Inter de Milán
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
Porto 0-2 Manchester City
Lille 2-3 Real Betis

Resultados del miércoles 9 de septiembre

Fc Barcelona 2026
FC Barcelona 2026 / FB FC Barcelona
Resultados
Barcelona 5-1 Feyenoord
Stuttgart 3-1 Viking
PSG 3-0 Slovan Bratislava
Napoli 0-0 Arsenal
Liverpool 1-1 Atlético de Madrid
Sporting de Lisboa 1-1 Galatasaray
Resultados en vivo

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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