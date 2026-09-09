Lo que necesitas saber: TNT Sports y HBO Max tendrán los derechos de transmisión por último año

¡Llegaron las noches mágicas de la Champions League! El torneo más importante del mundo a nivel de clubes comienza esta semana con la primera jornada de la fase de liga (que sustituye a la fase de grupos), la cual se extenderá por tres días, en los cuales tendremos seis partidos al día, lo mejor es que habrá mexicanos involucrados, así que acá te va la agenda de la Champions, con horarios y transmisiones.

Arsenal en la Champions League

Toma en cuenta que en cada día la actividad inicia desde las 10:45 horas, tiempo del centro de México, con dos partidos, mientras que el horario estelar es el de las 13:00, en el cual habrá cuatro partidos.

Además, este es el último año de la Champions League con TNT Sports y HBO, pues el siguiente año la Champions regresa a ESPN y a Paramount.

Agenda Champions League: Jueves 10 de septiembre

La primera jornada de la fase de liga de la Champions League se cierra con el debut del Como, el equipo italiano dirigido por Cesc Fábregas, además de la presentación de Bayern Munich, que recibe al Bodo, uno de los equipos ‘Cenicienta’ de la pasada edición.

Partido Hora TV PSV Eindhoven vs Shaktar 10:45 Fox One Fenerbahce vs Roma 10:45 HBO Max y TNT Sports Manchester United vs Sabah 13:00 HBO Max y TNT Sports Bayern Munich vs Bodo 13:00 Fox One Slavia Praga vs Lens 13:00 Fox One y Fox Como vs Leipzig 13:00 HBO Max

Aficionados del Bodo Glimt / FB Bodo

Resultados del martes 8 de septiembre

Resultados Brujas 2-3 Aston Villa AEK 1-0 LASK Linz Real Madrid 2-1 Inter de Milán Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Porto 0-2 Manchester City Lille 2-3 Real Betis

Resultados del miércoles 9 de septiembre

FC Barcelona 2026 / FB FC Barcelona