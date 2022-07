Ferrari pasó de ser el favorito en el Gran Premio de Hungría a una colección de memes después de ser superado por Red Bull y Mercedes, tras una cuestionable estrategia que tiene a Mattia Binotto bajo la mira, luego de que Charles Leclerc cayera del primero al sexto sitio en la segunda parte de la carrera.

Leclerc, quien comenzó la temporada como líder en el campeonato de piloto está a tiro de piedra de Checo en la clasificación de pilotos luego de perder terreno entre errores como el de Francia, las fallas técnicas y las estrategias equivocadas, como la de Hungría, donde cuestionó la decisión en su segunda parada en pits.

Leclerc rendía bien con neumáticos medios

Leclerc había comenzado la carrera en el tercer cajón y muy pronto se hizo del segundo sitio tras superar a su coequipero, Carlos Sainz, para después dar cátedra ante Russsell en un rebase perfecto.

Para ese momento, el monegasco llevaba neumáticos medios (cinta amarilla), con los cuales se sentía cómodo, pero en cuanto hizo la segunda parada en pits, le colocaron gomas duras (cinta blanca), que si bien tienen mayor duración, proporcionan un rendimiento menor, en gran parte porque tardan más tiempo en tomar temperatura.

Esto convirtió a Leclerc en una presa fácil para Verstappen y para Russell, por lo cual Ferrari llamó de nueva cuenta pits a Leclerc para hacer una tercera parada y colocarle gomas blandas (cinta roja).

Al regresar a la pista quedó en el sexto lugar, detrás de Checo, a quien se acercó peligrosamente, aunque Ferrari corrigió demasiado tarde y Charles finalizó sexto, sin entender el motivo por el cual le ‘calzaron’ las gomas duras en la segunda parada.

“Todavía no lo sé. Necesitamos hablar con el equipo y comprender los pensamientos de poner los neumáticos duros, porque me sentí muy fuerte con los medios. Todo estaba bajo control, y no sé por qué necesitábamos usar neumáticos duros”.

Getty Images

“Dije por radio que estaba muy cómodo con los neumáticos medios y que quería durar el mayor tiempo posible con esos neumáticos, porque la sensación era buena, pero no sé por qué tomamos una decisión diferente”, agregó el piloto de Ferrari,

¿Qué dice Binotto?

Mattia Binotto, director de la escudería Ferrari, dejó su lugar en el pitwall a 11 vueltas de la terminar la carrera, sumamente decepcionado. Sainz, quien largó segundo, terminó cuarto, mientras que Leclerc, que comenzó tercero, fue sexto.

En el caso de Leclerc, Binotto no consideró que la caída del monegasco fuera la estrategia con los neumáticos, sino por algún aspecto del auto que hizo perder rendimiento.

Getty Images

“Independientemente de los neumáticos que usáramos, blandos, medios o duros, creo que al final el rendimiento de nuestro automóvil no fue el esperado y el automóvil no está funcionando bien”, declaró a Sky y retoma Racingnews. “Tomará al menos unas horas, unos días analizar lo que sucedió”.