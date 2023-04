¿Pero qué está pasandooo? A pesar de que la Fórmula 1 entró en una pausa larga, todavía falta un rato para la famosa ‘silly season’. Aún así, los rumores sobre las negociaciones entre Charles Leclerc y Mercedes ya están por todas partes.

El piloto monegasco lleva varios años como la estrella de Ferrari. Sin embargo, el equipo no ha logrado dar el paso adelante que necesita para competir contra los líderes. Solo 2022 es el claro ejemplo de los errores y la frustración que estos generan en sus pilotos.

Así que de acuerdo con la prensa italiana, Charles Leclerc estaría buscando una alternativa. Después de 3 carreras en 2023, tuvo que abandonar en Baréin y Australia, mientras que en Arabia Saudita (con todo y penalización) terminó séptimo y sumó apenas 6 puntos en el campeonato.

Charles Leclerc abandonó en el GP de Australia / Getty Images

Lo que se dice sobre Charles Leclerc y sus conversaciones con Mercedes

La fuente principal sobre este rumor es el periodista Leo Turrini. Desde mediados de marzo, ha publicado en el Quotidiano Nazionale que Charles Leclerc no está del todo cómodo con el SF-23, así como con los resultados de Ferrari en las primeras carreras.

Asimismo, destaca que Mercedes se está preparando para el momento en que Lewis Hamilton decida retirarse. No obstante, su última publicación es la que más ruido generó en la Fórmula 1, pues habla de un secreto a voces en el paddock.

“Charles Leclerc está hablando con Mercedes. Todo el mundo lo sabe, desde el garaje de Maranello hasta el Océano Índico. Russell está muy fuera, pero si Hamilton decide parar… Leclerc es el primero en saber que el tiempo está pasando“, explica Turrini.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Fórmula 1 / Getty Images

No obstante, Charles Leclerc se mantiene en silencio sobre este tema. Se espera que responda cuestionamientos acerca de Mercedes en el GP de Azerbaiyán, pero desde mucho antes aseguró que se tomaría con calma su renovación de contrato con Ferrari.

“No hay prisa. Sé que están preocupados por mi llegada a Mercedes, pero puedo decir honestamente que no hay negociaciones. Me siento bien en Ferrari. Me entusiasma lograr mi sueño y el de todos de ganar con Ferrari“, declaró Leclerc antes del inicio de la temporada 2023.