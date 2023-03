"La largada me puso fuera": El análisis de Checo Pérez sobre su primer podio en 2023

La historia de Checo Pérez dio un salto espectacular desde su llegada a Red Bull y poco a poco logra más hazañas. En el Gran Premio de Baréin de 2023 se convirtió en el primer piloto mexicano que arranca una temporada de Fórmula 1 en el podio y dejó más que claro que quiere pelear por los campeonatos.

Sin embargo, este resultado es consecuencia directa de la largada. Checo no pudo luchar con Max Verstappen por la primera posición y por el contrario, perdió la posición con Charles Leclerc. Finalmente el monegasco abandonó, pero el tapatío encontró la forma de recuperarse desde antes.

CHECO RECUPERA EL SEGUNDO PUESTO???



El mexicano rebasa a Leclerc y recupera el segundo puesto.



Gran estrategia de Red Bull que no pudo vencer Ferrari. #F1xFSMX pic.twitter.com/AlvvtACl4m March 5, 2023

Aún así, Checo Pérez está consciente de qué factor lo alejó de la victoria en el GP de Baréin. Al consumar su primer podio, aceptó que solo le quedó rescatar el segundo sitio para no perder tantos puntos.

“La largada me puso fuera de poder pelear con Max. Lo único que podía hacer era terminar segundo, tratando de minimizar el daño“, explicó Checo en la entrevista post carrera con Nico Rosberg. Ahora, su objetivo es competir semana a semana hasta alcanzar el nivel de su compañero.

“Será una temporada larga y me voy acercando en cada sesión. Me siento cómodo con el auto y daré lo mejor de mí“, agregó. Y no es ningún secreto que el auto parece más neutral y puso a Checo Pérez por encima de Max, algo que preocupó a Helmut Marko durante las prácticas en Baréin.

Getty Images

La alegría de Checo Pérez por el inicio de Red Bull en Baréin

Red Bull dominó el Gran Premio de Baréin desde la clasificación y a diferencia de 2022, logró terminar la carrera de la misma manera. Checo Pérez recordó su abandono y también el de Verstappen en el arranque de la temporada anterior y aseguró que por esa razón, este resultado es un premio mayor para el equipo.

“Cuando miramos atrás y recordamos cómo empezamos el año pasado, abandonando los dos, es muy lindo comenzar así y un gran regreso como equipo. Hemos trabajado mucho en el invierno y es muy bueno ver a todos disfrutando la primera carrera. Tenemos un muy buen paquete muy fuerte, hoy era importante terminar con los dos autos“.

Red Bull celebra el podio de Checo Pérez en Baréin / Getty Images